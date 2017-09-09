أسيوط والمنيا تزيلان ما يقارب من 107 حالة تعدي على أراضي الدولة

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تهدف جميع الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الأمنية في كافة محافظات جمهورية مصر العربية إلى إزالة كافة التعديات على الأراضي التابعة للدولة والأراضي الزراعية ليتم إزالة جميع المخلفات وتحقيق سيادة الدولة والقانون.

وقامت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنيا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للمحافظة لتقوم بإزالة عدد من التعديات على أملاك الدولة بالإضافة إلى وجود تعديات إضافية على الأراضي الزراعية.

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وتلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبدالمنصف بلاغ وارد من العميد منتصر عويضة يتضمن قيام حملة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تضمن كل من مركز العدوة، ومركز ملوي بالإضافة إلى مركز ديرمواس.

وقامت حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية التي قامت بها الوحدة المحلية التابعة لمحافظة المنيا على إزالة حوالي ثمانين حالة تعدي مواطنين على الأراضي الزراعية وإزالة ما يقارب من خمسة عشر حالة تعدي على أراضي تعود ملكيتها إلى الدولة.

واعلن مدير أمن محافظة المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف عن استمرار الحملات الأمنية للعمل على إزالة أي مخالفات على الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الدولة أو أي حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

وكذلك قامت محافظة أسيوط بالتعاون بين أجهزتها الأمنية والوحدة المحلية التابعة لمحافظة أسيوط بحملة لإزالة التعديات القائمة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وبالتحديد قامت الحملة بإزالة جميع المخالفات والتعديات في مدينة البداري، وأسفر عمل للجنة المحلية في أسيوط بإزالة ما يقارب من اثنى عشر حالة تعدي على أملاك الدولة.

وترأس عمل الحملة الأمنية رئيس مركز ومدينة البداري المهندس محمد أحمد محمد حسن، بالإضافة إلى رئيس قرية الكوم الأحمر وائل عبد الحي، لتقوم حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة تحت إشراف رئيس مدينة البداري المهندس أحمد محمد علي بدر، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية في أسيوط بالتعاون مع القوات الأمنية التابعة لمركز شرطة البداري، مساعدة بمعدات والآلات مجلس مدينة أسيوط.

وقامت الحملة العاملة في محافظة أسيوط بإزالة اثنى عشر حالة تعدي على أملاك الدولة، بينما لم يتم إزالة حالة واحدة حيث يشغلها مواطنين.