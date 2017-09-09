القوى العاملة تعلن عن فتح أبوابها لتلقي طلبات العمل في ثلاث شركات خليجية

Advertisements

ورد أن السيد محمد سعفان والذي يشغل منصب وزير القوى العاملة، قد أعلن مؤخرًا في إطار أحدث تصريحات صحفية خاصة به أنه بالنسبة إلى مكاتب التمثيل العمالي والتي تتبع وزارته قد قررت أن تبدأ في عمليات قبول طلبات السادة الراغبين في العمل حيث جاء أن هناك ثلاث شركات تابعة إلى إحدى دول الخليج ترغب في تعيين بعض المصريين لديها، كما ورد أن الشركات ترغب في تعيين عدد 510 مهنة على أن يتراوح الراتب الشهري لتلك الوظائف ما بين 6 آلاف إلى 15 ألف جنيه مصري.

كما ورد أنه قد جاء في إعلان هذه الشركات أنه سوف يتم توفير السكن لهؤلاء المواطنين بالإضافة إلى توفير وسائل المواصلات كما يتم إعطاء المقبولين في هذه الوظائف تذكرة السفر بالإضافة إلى البدلات ووسائل الانتقال الداخلية والإضافي.

Advertisements

وقد أوضح السيد وزير القوي العاملة فى تصريحاته أنه بالنسبة إلى المهن المطلوبة في هذا الإعلان سوف تشمل عدد من المهن المختلفة حيث جاء أنه بالنسبة إلى الشركة الأولى فقد طلبت نجارين ويكون المتقدمين من أصحاب المؤهلات المتوسط أو أصحاب الخبرة فى العمل فى محطات الكهرباء بالإضافة إلى السدود ومحطات المياه المترو والقناطر ، على أن تكون فترة الخبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة وألا يزيد عن 40 سنة، وبالنسبة إلى العامل ورد أن يكون خبرة أو بدون لكن لا يقل سنه عن 21 سنة ولا يرتفع عن 35 سنة.

أما بالنسبة إلى الشركة الثانية قامت بطلب موزع مبيعات على أن يكون خبرة 5 سنوات ولديه رخصة قيادة درجة ثالثة، وأن لا يكون سنه يتراوح ما بين 25 إلى 35 سنة كما ورد أنها تطلب للتعيين عامل بيع ولكن لا أن يكون لديه خبرة ولكن بالنسبة إلى السن يتراوح ما بين 21 إلى 30 سنة.

وقد جاء فيما يخص الشركة الثالثة أنها ترغب في تعيين بعض الموظفين في مهن بحرية ربع ولحام بلته “3 ا” على أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة براد مواسير ويكون لديه خبرة سابقة بمشاريع الطرق بالإضافة إلى بناء “حواجز خرسانية” وأن يصل سنه الى 25 سنة على الأقل كما اشترطت الشركة أن يكون لديه خبرة 5 سنوات على الأقل .

ويتم تقديم طلبات السادة الراغبين في هذه الوظائف إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل ” وتحديدًا في “قسم تلبية الاحتياجات بالخارج” والتي توجد في ديوان عام وزارة القوى العاملة الموجود في 3 شارع يوسف عباس فى منطقة مدينة نصر / القاهرة، كما ورد أنه سوف يتم استلام الطلبات بداية من يوم الغد الأحد وتستمر الوزارة باستقبال الطلبات حتى يوم الخميس المقبل، ويشترط أن يتم تقديم السيرة الذاتية للمتقدم بشكل كامل.