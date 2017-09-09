“كفر الشيخ” تعقد لقائها الأسبوعي لمناقشة 38 شكوى وطلبات من المواطنين

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استئناف اليوم السبت الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري أعمال محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر بعد عودة من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

عقد اللواء السيد نصر اللقاء الأسبوعي الذي اعتاد ديوان محافظة كفر الشيخ عقدة كل يوم سبت في قاعة اجتماعات التابعة للمحافظة من أجل مناقشة جميع أعمال ومهام المحافظة والأعمال التي تم إنجازها من قبل محافظة كفر الشيخ.

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وشهد قاعة الاجتماعات اليوم السبت في ديوان عام محافظة كفر الشيخ بحضور كل من سكرتير للمحافظة محمد أبو غنيمة، كما حضر الاجتماع اللواء سيد أحمد محمد سيد أحمد بحضور أعضاء مجلس النواب في محافظة كفر الشيخ النائب علاء سلام وإبراهيم القصاص.

وحضر أيضا الاجتماع الأسبوعي في ديوان محافظة كفر الشيخ كل من رؤساء القطاعات العامة في المجال الخدمي في المحافظة ووكلاء الوزراء بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المسؤولة في كفر الشيخ كم تم لقاء بعض من الجماهير الذين لهم مطالب من المحافظة.

واستمع اللواء السيد نصر شكاوى العديد من المواطنين، التي بلغت حوالي ثمانية وثلاثين شكوى، كما تضمن الشكوى الصادرة من المواطنين طلب أحد المواطنات العاملين بقطاع التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ الحصول على إجازة من أجل رعاية طفلها.

كما استمع محافظة كفر الشيخ في الاجتماع الأسبوعي بقاعات الاجتماعات إلى شكوى أحد المواطنين الذي طلب نقله وانتدابه من قبل وزارة التربية والتعليم ليتم نقله إلى إدارة التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية.

كما عرضت مواطنة أخرى رغبتها في تجديد انتدابها من قبل إدارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ إلى مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة بورسعيد، كما تقدم مواطن آخر في منحه إجازة من قبل إدارة التربية والتعليم التابعة لمحافظة كفر الشيخ منحة إجازة لرعاية أسرته.

كما تضمنت الشكاوى الأخرى للمواطنين التي تم عرضها على محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، طلبات مساعدات مالية إلى بعض المواطنين، وبالإضافة إلى طلب أخرين تقديم مساعدات طبية لهم من قبل المحافظة، كما تضمن الطلبات أيضا أجهزة طبية تعويضية، كما تضمنت الشكاوى طلبات العلاج على نفقة الدولة.