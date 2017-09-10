أخبار الطقس اليوم الأحد 10/9/2017.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الأحد على أغلب الأنحاء طقس مائل للحرارة وذلك سوف يكون على أغلب السواحل الشمالية بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس حار على أغلب مناطق شمال الصعيد كما ورد أنه سوف تكون حالة الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على محافظات جنوب الصعيد ثم تنكسر الموجة الحارة مع دخول ساعات الليل يصبح الطقس لطيف.

كما ورد أنه سوف تقل الرؤية الصباحية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على أغلب المناطق المتفرقة وتحديدًا المناطق الشمالية من البلاد كما جاء أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط خلال اليوم على كلاً من خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

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وعن حالة البحر المتوسط ورد أنها سوف تكون معتدلة كما يتوقع خبراء الأرصاد أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم أن تكون ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع الأرصاد أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين ومترين ونصف وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد أعلن خبراء الأرصاد في البيان الصادر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد على كافة مناطق ومحافظات مصر وكانت كالتالي:

القاهرة 25 34

بلطيم 24 30

وسط الدلتا 25 34

الإسكندرية 24 30

مطروح 22 30

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

العريش 22 32

السلوم 17 30

سيوة 20 34

رفح 18 32

رأس سدر 25 34

نخل 19 34

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

الطور 25 32

شرم الشيخ 29 37

نويبع 28 36

طابا 21 34

نويبع 28 36

طابا 21 34

كاترين 17 36

الغردقة 27 38

بنى سويف 25 35

المنيا 23 36

مرسى علم 28 36

أبو رماد 27 37

راس حدربة 29 36

المنيا 23 36

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 35

أسيوط 21 36

سوهاج 24 39

أسوان 25 44

أبوسمبل 26 42

قنا 24 41

الأقصر 25 42

الوادى الجديد 23 40

شلاتين 26 38

حلايب 29 36.