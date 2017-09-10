الغرف التجارية تؤكد توافر اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية وبـ 60 جنيه للكيلو

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أكد رئيس شعبة اللحوم بالغرف التجارية خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر سبتمبر، أن وزارة التموين قد قامت بطرح كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها المختلفة في كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بتكلفة منخفضة تقل عن تلك المتواجدة في الأسواق الخارجية، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في إنعاش سوق بيع اللحوم مرة أخرى بعد حالة الكساد والركود التي شهدها على مدار الفترة الماضية نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار الخاصة باللحوم والتي تجاوزت الـ 160 جنيه في بعض المناطق.

وأشار، إلى أن الأسعار الخاصة بـ العجول والخراف قد شهدت ارتفاعا بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة تأثرا بارتفاع سعر اللحوم، مؤكدا على وجود فرقا كبيرا في أسعار اللحوم العام الماضي والعام الحالي، فالعام الماضي كان سعر الخروف يصل إلى ألفي ونصف جنيه مصري، أما سعره الآن فقد وصل إلى أربعة آلاف جنيه مصري، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار زيادة مجددا خلال الفترة القادمة، وبخاصة إذا ارتفع سعر العملة الأجنبية التي حتما سوف يؤثر ارتفاعها على أسعار كافة السلع والمنتجات المختلفة التي يستهلكها المواطنون.

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كما أكد على توافر اللحوم بكافة المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين الموجودة على مستوى الجمهورية، حيث أشار إلى أن هذه المجمعات مليئة بكميات كبيرة منها بأسعار مخفضة تتناسب مع الإمكانيات المادية لقطاع كبير من المواطنين، حيث يصل السعر الخاص باللحوم السودانية إلى ثمانية وخمسون جنيها مصريا بالنسبة للكيلو الواحد، وفي المقابل يصل السعر الخاص باللحوم المجمدة إلى ستون جنيها فقط، ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من إجراءات هامة بهدف تخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط وسط غلاء المعيشة والارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار في الفترة الحالية.

الجدير بالذكر، أن وزارة التموين تسعى بين الحين والآخر لاتحاد خطوات وإجراءات تستهدف مصلحة المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل والفئات الفقيرة حتى لا تتأثر تلك الفئات بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية في الفترة الحالية، وتأتي هذه الخطوات بناء على تكليفات وتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.