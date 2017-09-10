رئيس بعثة الحج الطبية: ارتفاع وفيات الحجاج المصريين إلى 80 حالة

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تستمر أعداد وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة في الاتجاه نحو الزيادة يوما تلو الآخر، مع إعلان وزارة الصحة عن أسماء وفيات جدد يوميا، واليوم الأحد الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري، أعلنت الوزارة عن ارتفاع الحالات إلى ثمانون حالة، عقب وفاة خمسة حالات جديدة، حيث قامت الوزارة بإصدار بيانا رسميا كشفت من خلاله عن أسماء الوفيات، وهم: الحالة الأولى المواطن أشرف إسماعيل عبد الرازق والبالغ من العمر ثلاثة وخمسون عاما، وهو من قاطني محافظة القليوبية ويبتع حج القرعة، وقد وافته المنية إثر وجوده بمستشفى الملك عبد الله الكائنة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبالنسبة لحالة الوفاة الثانية، فهو المواطن إبراهيم محمد إبراهيم والبالغ من العمر ستون عاما، وهو من قاطني محافظة القاهرة وهو أحد الحجاج التابعين لحج وزارة السياحة، وقد وافته المنية بالأمس إثر وجوده بمستشفى تيماء العام الكائن بالمنطقة الشمالية من الدولة السعودية، وفيما يتعلق بالحالة الثالثة فهو المواطن حامد مصطفى أحمد السيد سالم والبالغ من العمر واحد وستون عاما، وهو من قاطني محافظة الدقهلية وتابع لحج وزارة السياحة المصرية، وقد وافته المنية بالأمس إثر تواجده في مستشفى الملك عبد العزيز الكائنة بمدينة مكة المكرمة بالسعودية.

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أما الحالة الرابعة فهي مواطنة تدعى شادية هداية الله حسن على، والبالغة من العمر خمسة وسبعون عاما، وهو من قاطني محافظة أسوان وتتبع حج وزارة السياحة، وقد وافتها المنية إثر تواجده في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، وذلك نتيجة توقف بعضلة القلب والتنفس، أما الحالة الخامسة والأخيرة، فهو المواطن حجاج بيومي خطاب غالى والبالغ من العمر ستون عاما، وهو من قاطني محافظة القاهرة وأحد الحجاج التابعين لحج التضامن، حيث وافته المنية فجر اليوم الأحد إثر تواجده في مستشفى النور التخصصي الكائنة بمدينة مكة المكرمة.

ويرجع السبب الأساسي لوفاة كافة حالات الحجاج المصريين إلى توقف في عضلة القلب والتنفس، وفقا لما أكده رئيس بعثة الحج الطبية خلال تصريحات صحفية له اليوم، والذي أشار إليه إلى أن الفترة الحالية تشهد تنسيقا مكثفة مع السلطات السعودية المختصة حتى يتم استكمال جميع الإجراءات اللازم اتخاذها للقيام باستخراج شهادات الوفاة الخاصة بهم.