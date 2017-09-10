وزير التموين يكشف 379 عرضا وهميا بالأوكازيون الصيفي خلال 15 يوما

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في ظل الخطوات التي تقوم بها وزارة التموين لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، قامت الوزارة بإصدار تقريرا رسميا اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري، والذي كشفت من خلاله عن قيام بعض التجار بالتلاعب في العروض الخاصة الأوكازيون الصيفي والذي كان قد انطلق الشهر الماضي، حيث قاموا بالتلاعب في الأسعار الخاصة بالمنتجات المختلفة، وقاموا بعرض مجموعة من المنتجات السيئة الغير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الشركات والمحال التجارية التزامها بشروط الأوكازيون والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة للمشاركة فيه.

وقد أشار التقرير الذي تم إصداره اليوم، أن العدد الإجمالي للمحال التجارية التي شاركت في الأوكازيون الصيفي منذ اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس الماضي وحتى نهاية هذا الشهر، وصل إلى 2738 في مختلف محافظات مصر، وأن الأوكازيون مستمر على مدار الأيام القادمة وحتى اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة المحلات التجارية بالعروض شريطة أن يقوم صاحب المحل بعرض سعرين على السلعة المقرر بيعها وهي قبل الخصم وبعده، حتى يكون المستهلك على دراية وعلم بنسبة الخصم، وأن من حق صاحب المحل أن يقوم بتحديد نسبة التخفيضات الذي سوف يشارك بها بناء على ما يراه مناسبا له و وفقا لرغبته.

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من جانبه أكد مساعد وزير التموين، أن الأوكازيون الصيفي من المقرر أن يستمر حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري، لافتا إلى أنه قد تم تكثيف الرقابة بالأسواق المختلفة لضبط أي مخالفات من شأنها أن تحدث والتعامل مع المخالفين بحزم، وأشار إلى أنه قد تم تحرير 474 محضر مخالفة للمشاركين في الأوكازيون، والتي منها ستة وثمانون مخالفة للمشاركة فيه دون الحصول على تصاريح من الجهات المسؤولة والمعنية بذلك، فضلا عن تحرير 379 مخالفة والتي تتضمن عروضا وهمية دون الالتزام بالأسعار المتفق عليها والتي تم على أساسها المشاركة، هذا إلى جانب تحرير تسعة مخالفات أخرى بشأن الإعلان عن الاوكازيون بلغات أجنبية أخرى بخلاف اللغة العربية وهذا يعد مخالفا للقانون، وقد تم إحالة كافة هذه المخالفات للنيابة العامة حتى تقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها.