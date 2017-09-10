“الصحة” تعلن زيادة عدد الحجاج المتوفين ليصل العدد إلى 80 حاج

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ارتفعت حالة الوفيات بين الحجاج المصريين لهذه العام لتكون الحصيلة النهائية إلى الآن حسب ما صرحت به المسؤولة عن البعثة المصرية للحجاج المصريين لهذا العام 2017 في الأراضي المقدسة إلى حوالي ثمانين حالة وفاة.

حيث صرحت وزارة الصحة والسكان فجر اليوم الموافق العاشر من شهر سبتمبر لعام 2017 عن وفاة حاج مصري في أراضي المملكة العربية السعودية ليصل بذلك عدد من توفى من الحجاج لهذا العام حوالي ثمانين حالة.

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وأشار رئيس بعث الحج الطبية أحمد الأنصاري، أن الحاج المصري الذي توفي في أراضي المملكة العربية السعودية هو “بيومي خطاب غالي” ويبلغ من العمر ما يقارب من ستين عام، ويقيم في محافظة القاهرة، وهو حاج من حجاج التضامن الاجتماعي التابعة إلى للمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن سبب وفاة الحاج المصري بسبب توقف في عملية التنفس وتوقف عضلة القلب مثل باقي الحالات الوفيات التي كانت في هذا الموسم بسبب كبر السن، وحدث هذا في مستشفى النور التخصصي القائم في مكة المكرمة.

وصرح الدكتور أحمد الأنصاري إلى تلقي غرفة الطوارئ التابعة لبعثة الحج المصري في مدينة مكة المكرمة بلاغ يعلن عن وفاة الحاج بيومي خطاب غالي في “مستشفى النور التخصصي”، واستئناف حديثه أنه جار في الوقت الحالي التعاون مع الجهات المسؤولة في مكة المكرمة للعمل على استخراج شهادة الوفاة وكافة الإجراءات اللازمة.

كما أعلن الدكتور أحمد الأنصاري أن جميع حالات الوفاة تقريبا يكون بسبب توقف في عضلة القلب يتبعها توقف التنفس بسبب كبر سنهم.

والجدير بالذكر أن الحجاج المصريين قد حظوا باهتمام صحي كبير في موسم حج عام 2017، حيث قام رئيس بعثة الحج في المجال الطبي الدكتور أحمد الأنصاري بالتعاون مع كافة الجهات العاملة في المجال الطبي في المملكة العربية السعودية على رأسها وزارة الصحة السعودية ليتم التأكد على جاهزية القطاع الطبي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المصريين الذين يعانون من الأورام أو الغسيل الكلوي بالإضافة إلى تقديمات كافة الخدمات الطبية الأخرى لرعاية الحجاج الذين أتوا لتأدية فريضة الحج.