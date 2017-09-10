ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب صور حفيد حسني مبارك

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نشر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، في الفترة الاخيرة عدد من الصور التي تخص حفيد رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك، حيث جاء في هذه الصور الحفيد عمر علاء وهو في رحلة تنزه داخل منطقة الأهرامات.

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ورد أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد علقوا علي الصور التي قام بنشرها حفيد الرئيس عمر علاء حيث أبدى رواد موقع فيس بوك استيائهم من بعض الصور المنشورة وعلقوا مصرحين بغضبهم وخاصة من الصور التي ظهر فيها حفيد مبارك عمر علاء وهو يقفز فى الهواء ولكن في مستوى أعلى من مستوى أهرامات الجيزة ليكون في الصورة هو أعلى منها.

بالإضافة إلى وجود صورة أخرى ظهر فيها بشكل غير حقيقي حيث تم أخذ الصورة من علي بعد بحيث يظهر نجل علاء مبارك وكأن تمثال أبو الهول يقبل يديه، وعلى هذا اعتبر عدد من النشطاء على موقع التواصل أن ما جاء في محتوى تلك الصور الخاصة بالحفيد عمر علاء هي في الأصل تدل على أحد أنواع التعالي والتكبر.

من جهة أخرى قد ورد خلال الأيام الماضي أن رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر قد قاموا بنشر عدد من الصور التي تجمع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مع عائلته وقد تصدر الهاشتاج الخاص بهذه الصور فترة كبيرة مواقع ترندات الهاشتاجات علي تويتر حيث تداول النشطاء صورة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بشكل كبير والتي كانت توجد الساحل الشمالي وقضائهم الإجازة والاستمتاع بالوقت فيها.

جدير بالذكر أن السيد “حسنى مبارك” قد ظهر بالصور أنه يرتدي قميصا وبنطلون جينز، وصحبه بالرحلة نجله جمال الذي كان مخالفًا لوالده ويرتدي شورت قصيرا، بالإضافة إلى وجود كابا على رأسه، وصاحبهما في نفس الصورة الحفيدة التي يطلق عليها فريدة جمال مبارك، حيث كانت توجد داخل سيارة “جولف”.