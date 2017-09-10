المتحدث العسكري يكشف عن أحدث عمليات قوات الأمن فى بحر الرمال الأعظم

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خرجت بعض التصريحات من داخل القوات المسلحة كاشفة عن نتائج أحدث عمليات قوات الأمن التي تمت في الساعات القليلة الماضية في بحر الرمال الأعظم في إطار فعاليات خطوات تنفيذ رجال قوات الأمن لخطتها من أجل القضاء على العناصر الإرهابية والإجرامية بالبلاد.

ورد أنه قد تمكنت إحدى الدوريات في الساعات الماضية والتي قد انطلقت من داخل عناصر وأفراد قوات حرس الحدود أثناء بحثها في منطقة بحر الرمال الأعظم والتي تتبع الحدود الغربية، من العثور علي مخزن خاص يحوي عدد من المواد المخدرة حيث وجد به بعد الفحص مليون و250 ألف قرص من أقراص عقار الترامادول المخدر بالإضافة إلى وجود حوالى 800 كيلوجرام ايضًا من نبات الحشيش.

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جاء في آخر تصريحات قام بها السيد العقيد تامر الرفاعي، والذي يعمل في منصب المتحدث العسكري التابع إلى القوات المسلحة، في آخر بيان رسمي قد صدر عنه عن هذه الهجمة إن عناصر القوات المسلحة قد نجحت في أحدث استطلاعات في إلقاء القبض علي فردين وتم التأكد من أنهما من تجار المواد المخدرة الذين يرغبون في نشر النباتات المخدرة ومشتقاتها في البلاد من أجل التربح من ورائها، وأنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر وتم ضبط المتهمين متلبسين وتم تحريز المضبوطات التي عثر عليها وتقديمهم للنيابة العاجلة من أجل استكمال باقي الخطوات القانونية وتقديمهم للمحاكمة والقصاص منهم.

وقد جاءت هذه التصريحات العسكرية فى إطار طرح جهود القوات المسلحة المكثفة وزيادتها من أجل أن يتم رفعت البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها من المتطفلين والعدوان الغاشم للإرهاب الأسود الذي يجتاحها ويستهدف المواطنين ورجال الأمن والشرطة والجيش على حد سواء بدون ذنب ومن أجل مكافحة العناصر الإرهابية والعناصر الإجرامية في كل جزء منها.

وقد أتي هذا في إطار قيام العناصر الإرهابية بتوجيه أحدث ضرباتها القاصمة فى صفوف العناصر الإرهابية من أجل القضاء على أي عناصر إجرامية موجودة بالبلاد بالإضافة إلى تخليص المصريين من المهربين بكافة صورهم والأضرار الناتجة عن أعمالهم السيئة التي تضر المواطنين بمختلف أعمارهم.