بمناسبة العام الدراسى الجديد.. صرف منحة مالية للعاملين بالسكة الحديد والمترو

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خرجت بعض التصريحات من داخل وزارة النقل التي تحمل بشرى سارة إلى السادة العاملين بالوزارة حيث جاء أنه قد صرح مصدر مسئول تابع إلى وزارة النقل والمواصلات المصرية أنه من المقرر أن يتم صرف مكافأة مالية في الفترة الحالية إلى السادة العاملين في الهيئة والتابعين إلى الوزارة وقد جاء أن قيمة هذه المكافأة طبقًا لما يخص كل فرد سوف تكون قيمتها حوالي 700 جنيه وأن السبب وراء هذه المنحة التي من المقرر أن يتم صرفها للعاملين بالسكة الحديد بالإضافة إلى العاملين في المترو وايضًا قد ورد أنه سوف يتم منحها إلى العاملين والموظفين في الشركات المملوكة للهيئة الخاصة بالنقل والمواصلات هو قرب دخول العام الدراسى الجديد.

رغبة وزارة النقل والمواصلات في مشاركة العاملين بها في الأعباء التي يتحملها في هذه الفترة والخاصة بالعملية التعليمية المعتادة في مثل هذا الموسم من كل عام وقد قال المصدر في تصريحاته إن هذه المكافأة المالية التي تم الإعلان عنها سوف يتم صرفها رسميًا بداية من الأسبوع المقبل للسادة العاملين بالوزارة بكافة الفروع.

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وعن الهدف من وراء هذه التصريحات هو تقديم بشرة خاصة إلى السادة العاملين بهيئة السكة الحديد حتي يتمكنوا من الإستفادة من هذه المنحة ويشعروا بوقوف وزارة النقل بجوار العاملين فى الشركات المملوكة للهيئة والموظفين والعمال المنتمين إليها في كل مكان من جميع المحافظات المصرية.

وأضاف المصدر فى باقي التصريحات الصحفية التي نقلها من داخل وزارة النقل أن هذه المنحة المالية المقدمة بمناسبة دخول العام الدراسي الجديد سوف تصرف للسادة العاملين بالهيئة بشكل كامل وسيتم العمل على مراعاة البعد الاجتماعى لهم عند صرفها، وأن هذه المنحة تعد أحد المزايا المالية التي يتم تقديمها من قبل هيئة النقل والمواصلات تعد أحد المزايا الاجتماعية التي تقدمها للعاملين معها منذ أن اتخذ قرار بشأنها منذ 15 عاما وأن الوزارة حريصة على تقديمها فى المناسبات والأعياد السنوية بشكل منتظم من أجل تخفيف العبء عن كاهلهم.