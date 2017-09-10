لأول مرة مستشفى عين شمس تقدم تعليم الطب عن بعد

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ورد أن السيد الدكتور محمود المتينى، والذي يعمل في منصب عميد كلية الطب في جامعة عين شمس، قد قام بافتتاح أحدث الطرق لتعليم الطب وهى تعليمه عن بعد حيث ورد أنه لأول مرة في مصر قد تم فتح وحدة من أجل تعلم علم الطب عن بعد وتم إطلاق عليها شعار خاص حيث قد ورد أن هذه الوحدة تابعة إلى مستشفى عين شمس للطب عن بعد وشعارها سوف يكون ” علم وعالج ” وأنه سوف يقوم برئاسة هذه الوحدة الجديدة والفريدة من نوعها السيد الدكتور تامر عمارة والذي يعمل في منصب أستاذ مساعد المخ والأعصاب التابعة إلى نفس الكلية.

وقد أوضحت السيدة الدكتورة هدى فريد، والتي تعمل في مهنة نائب مدير الوحدة وتشغل منصب أستاذ مساعد طب المسنين التابعة إلى الكلية أنه بالنسبة إلى الهدف الحقيقي من وراء بناء وتشييد مثل هذه الوحدة هو تقديم وتسهيل عملية الاستشارات الطبية بالإضافة إلى تسهيل عمل الكشف الطبى بالنسبة إلى السادة المرضى، كما ورد أن هذه الوحدة من المقرر لها أن تقوم بتقديم كافة خدماتها الطبية المقررة والمسموح بها من خلال صفحتها الخاصة والتي تم إنشاؤها على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.

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وأنه سوف يعمل على متابعة صفحة الوحدة الطبية التابعة إلى مستشفى عين شمس عدد من الأساتذة التابعة إلى الكلية وأنه سوف يتاح من خلالها أطباء في كافة التخصصات المختلفة كما جاء أنه سوف يتم استقبال كافة الإستشارات الطبية الخاصة بالمرضى سواء كانوا من داخل مصر أو من خارجها.

عن كيفة التواصل مع المرضي ورد أنه سوف يكون عن طريق إرسال الرسائل القصيرة على الموقع أو عن طريق استخدام خدمة الفيديو المباشر حتى يمكن للمريض أن يشعر بأجواء العيادة وكأنه في عيادة حقيقية وأمام الطبيب، كما يمكن ايضًا بالنسبة للمريض أن يقوم باستشارة عدد من الأطباء وليس طبيب واحد فى كافة التخصصات وهو موجود فى نفس الجلسة.

جدير بالذكر أن هذه الوحدة العلاجية من المقرر أن تقوم بتقديم العديد من الإرشادات الطبية بالإضافة إلى الفيديوهات التعليمية الأخرى إلى جميع المرضى لكي يتمكنوا من كشف الأمراض ومتابعتها مع ذويهم والأفراد العاملين على رعايتهم.