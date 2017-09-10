خالد على يعلن تبرأه من وثيقة الانتخابات الرئاسية وعدم انتمائه لأي حزب سياسي

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أعلن أحد مؤسسي حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” المحامي ” خالد على” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أنه غير مُنضم لأي من الكيانات السياسية الأخرى و أن انتماؤه يعود فقط إلى حزب العيش والحرية.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أيضا أنه سيتم الإعلان من قبل الحزب في حالة انضمامه إلى أي من الكيانات الأخرى، ويأتي هذا في ظل عضويته في هذا الحزب.

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كما أكد أيضا خلال التصريحات التي قام بها أنه لا تجمعه بما يسمى “وثيقة الجبهة الوطنية للتغيير” أي صلة، والتي قد تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة.

حيث من المعروف أن ممدوح حمزة هو من أسس هذا الكيان خلال الفترة الأخيرة والذي يعد أحد الخطوات التي تمهد للاستعدادات التي يقوم بها فيما يتعلق بالإعداد للانتخابات الرئاسية خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن مجموعة من الأخبار التي تفيد بقيام كلا من رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور “عمرو موسى” وكذلك ممدوح حمزة الناشط السياسي عدد من الوثائق السياسية.

وقد انتشرت تلك الأخبار خلال الفترة الأخيرة لتفيد بالاستعدادات التي يقوم بها السالف ذكرهم لخوض فترة الانتخابات القادمة، وشملت الأخبار ايضا القيام بتلك الاستعدادات بجانب مجموعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والتي جاءت للمشاركة في تلك الاستعدادات.

جاء هذا خلال مجموعة من الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة والتي تتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة، والاستعدادات التي يقوم بها من هم على وشك الدخول لخوضها خلال الفترة الحالية.

وشملت تلك الأخبار عدد من الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة والتي يقوم أصحابها بالظهور لنَفيها بعد انتشارها خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد فترة الانتخابات الرئاسية القادمة العديد من التجديدات هذا في ظل الاستعدادات التي يقوم بها المتقدمون لخوضها خلال الفترة الحالية، كما ستَشهد عدد كبير من الشخصيات السياسية والنشطاء اللامعين ممن لهم العديد من الآراء حول ما تمر به البلاد خلال الفترة الحالية.

هذا بجانب العديد من الخطط الإصلاحية التي سيتم عرضها والتي من الضروري أن تقوم بتحسين الأوضاع الحالية للبلاد.