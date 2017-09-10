أسهل طريقة لتسجيل قراءة عداد الكهرباء شهريًا على الإنترنت

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بعد تكرار إرتفاع الأسعار في مصر على كافة السلع والمنتجات بدأ المواطنون في البحث عن كافة الطرق من أجل تخفيض التكلفة على كافة استخداماته ومعرفة مصادر ارتفاع التكلفة على المنتجات ومحاولة تخفيفها ومن ضمن هذه الإستخدامات الكهرباء التي أصبحت لا غنى عنها سواء كان ذلك خاص بالمنازل أو المصانع والمحلات التجارية وغيرها.

ورد أنه خلال الفترة الأخيرة وفي إطار معاناة المواطنين من زيادة قيمة فواتير الكهرباء وخاصة بعد أن ارتفعت بصورة صارخة وربما لا تعادل القيمة الفعلية لاستخدام المواطنين بدأت الوزارة في طرح بعد الطرق من أجل تخفيف العبء بالإضافة إلى كيفية معرفة قيمة الفاتورة وكيفية قراءة العداد واحتساب القيمة المستهلكة من قبل المواطنين حتى يتمكنوا من ضبط استخداماتهم.

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على غرار عشوائية قراءة بعض الفواتير في بعض المناطق أو مع عدد من المواطنين وذلك نتيجة العجز فى أعداد الكشافين بدأ المواطنون في البحث عن بدائل وبالتالي وجد المواطنين أمام خيارين فقط وهما إما دفع الفواتير كما هي بالزيادة الغير مقنعة أو اللجوء إلى الشكاوى بشكل دوري حتى يتبين حقيقة هذه الفواتير وإيجاد حل بديل لقراءة كشاف الكهرباء.

أعلنت وزارة الكهرباء منذ فترة أنه يمكن للمواطنين قراءة عدادات الكهرباء ثم تسجيل قراءة عداد الكهرباء بشكل مباشر على الإنترنت، وذلك عن طريق استخدام الطريقة التالية:

1- يجب على العميل الدخول على خدمة الكهرباء الذكية فى البداية، أو تنزيل تطبيق التليفون المحمول الخاص بها وذلك من خلال هذا اللينك www.egypterases.com.

2- يجب على العميل إنشاء حساب شخصي له على الموقع أو عمل حساب على التطبيق، ثم يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة والخاصة به والتي تتمثل في “الإيميل، رقم الموبايل، رقم البطاقة الشخصية”.

3- يجب على العميل تسجيل بيانات العداد الكودي المراد أو يقوم بإضافة الرقم الذي يوجد على الإيصال الشهري الخاص به، ثم يقوم باختيار اسم مكان العداد الذي يرغب في تسجيل قراءته مثال أن يقوم بإختيار كلمة “البيت، الدور الأول، العيادة”.

جدير بالذكر أنه سوف يصل إلى العميل بشكل شهري تنبيه وتحديدًا مع بدء العمل في فترة التسجيل الخاصة به، وعلى هذا يجب عليه أن يقوم بالدخول مباشرة علي حسابه ثم يعمل على تسجيل القراءة الموجودة فى هذا الوقت على العداد الكهربائي.