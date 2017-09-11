وزارة الإسكان تعلن عن سعر المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة

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خرجت بعض التصريحات من داخل وزارة الإسكان المصرية، مشيرة إلى أسعار الوحدات الحالية والتى من المقرر أن يتم طرحها فى الفترة القادمة من قبل العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد حاليًا تحت الدراسة والتقييم من قبل الوزارة والمسؤولين.

جاء في تصريحات المصادر المسؤولة أنه بالنسبة إلى التقدير المبدئي والذي تم تحديده على سعر المتر الواحد في هذه الوحدات ورد أنه سوف يتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه ويعد هذا السعر هو الحد أدنى لهذه الوحدات، ليكون سعر المتر فى حالة 8 آلاف هو الحد الأدنى المقرر على الوحدات السكنية وتحديدًا “الشقق السكنية” والتي تبلغ مساحتها ما بين 110 إلى 180 متر، بينما يبلغ سعر المتر 10 آلاف جنيه بالنسبة إلى التوين هاوس بالإضافة إلى الفيلات.

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من جهة أخرى قد أعلنت المصادر الخاصة من داخل الوزارة في أحدث تصريحاتها أنه بالنسبة إلى تكلفة تنفيذ المتر الواحدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى التشطيبات المقررة بخلاف عملية تنسيق تكلفة الموقع التي تم تكلفتها وايضًا غير قيمة الأرض الأساسية ومعهم تكلفة توصيل المرافق إلى هذه الوحدات وغيرها وتكاليف البنية التحتية للمشروع قد بلغ إجماليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف جنيه بالنسبة إلى المتر الواحد.

جدير بالذكر، أنه بالنسبة إلى وزارة الإسكان والتعمير والتي تتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد عزمت على أن تقوم بطرح أول مرحلة جديدة من هذه الوحدات السكنية وتحديدًا في بالحى السكنى الأول من أجل أن يتم حجزها من قبل السادة المواطنين على أن يبدأ هذا الطرح خلال الشهر الجاري أو خلال الشهر الذي يليه على أقصى تقدير.

وسوف يمتاز هذا الطرح بعدد من “شقق سكنية” والتي سوف تكون بمساحات كما تم الإعلان عنها من 110 إلى 180 متر مربع وأنها سوف تكون كاملة التشطيب وجاهزة للمعيشة، وبالنسبة إلى الفيلات ومنطقة التوين هاوس سوف يتم طرح جزء منها بمساحات تتراوح ما بين 200 إلى 500 متر مربع تقريبا.