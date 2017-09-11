أخبار الطقس اليوم الاثنين 11/9/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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جاء فى البيان الرسمي الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار خلال اليوم الإثنين بشكل تدريجي ليترتب على هذا أن يسود طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب السواحل الشمالية بالإضافة إلى الوجه البحري ومحافظة القاهرة كما يتوقع أن ترتفع حالة الطقس ويصبح حار على كافة مناطق شمال الصعيد ثم تزداد درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة وذلك على أغلب مناطق جنوب الصعيد في ساعات النهارا وتنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

أكد خبراء الأرصاد أنه سوف تقل الرؤية خلال اليوم الاثنين فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على أغلب المناطق المتفرقة من شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر حالة السحب خلال اليوم سواء كانت المنخفضة منها والمتوسطة على أغلب السواحل الشمالية وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

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وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فإنه يتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة كما جاء أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر إلى متر ونصف ون حركة الرياح المتوقعة طبقًا لتصريحات خبراء الأرصاد سوف تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فإنها سوف تكون معتدلة كما يتوقع أن تشهد حركة الموج فيه ارتفاع يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين خلال اليوم وعن حركة الرياح سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء في بيان هيئة الارصاد الجوية درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم الإثنين على كافة محافظات ومدن مصر وكان بيانها كالتالي:

القاهرة 23 36

بلطيم 23 31

مطروح 21 31

وسط الدلتا 23 35

الإسكندرية 22 32

العريش 20 34

رفح 19 33

رأس سدر 24 36

نخل 18 36

السلوم 20 35

سيوة 20 35

دمياط 24 31

بنى سويف 23 36

بورسعيد 24 31

المنيا 23 37

الإسماعيلية 20 36

السويس 21 36

أسيوط 21 38

الطور 25 34

نويبع 28 40

طابا 22 37

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 37

كاترين 17 37

الغردقة 27 41

شرم الشيخ 29 40

سوهاج 24 40

أسوان 28 44

شلاتين 28 41

ابو رماد 27 38

أبوسمبل 28 43

قنا 24 42

الأقصر 25 43

الوادى الجديد 23 41

راس حدربة 26 38

حلايب 26 39.