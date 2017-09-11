مقتل 10 إرهابيين على يد قوات الأمن بالقرب من القاهرة

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قامت بعض المصادر الأمنية التابعة للسلطات المصرية بالإعلان عن أن حوالي عشرة مسلحين ارهابيين متطرفين تم قتلهم خلال يوم الأحد الماضي، وقد حدث هذا الامر في أثناء قيام قوات الأمن في جمهورية مصر العربية بمداهمة شقتين يقعون في مدن في ضواحي العاصمة بالقرب من القاهرة.

والجدير بالذكر أن المصادر التي قامت بالإعلان عن الواقعة قد قاموا بالتأكيد أن المسلحين الذين تم قتلهم على يد قوات الأمن ينتمون إلى منظمة إرهابية محلية تعرف باسم ولاية سيناء، ويذكر أن هذه المنظمة قد سبق لها أنها قامت بمبايعة تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف الارهابي، وقد أعلنت ولاية سيناء عن مبايعتها لداعش خلال عام 2014.

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ويذكر أنه تم التوضيح من قبل المصدر الامني ان ما يقرب لحوالي خمس عناصر من قوات الأمن المصرية تمت إصابتهم خلال العملية، حيث انه تمت إصابتهم خلال مداهمة الشقتين الذي كان يتواجد بداخلهم المسلحين الإرهابيين، والجدير بالذكر أن الشقتين الذي حدث بهم المداهمة يقعون في منطقة أرض اللواء التي تقع داخل محافظة الجيزة، وقد تم تبادل إطلاق النار في الشقة الأولى ما بين الإرهابيين المتطرفين وقوات الأمن المصرية، ونتيجة لتبادل إطلاق النار تم مقتل ثمانية أشخاص من الارهابيين، في حين ان تبادل اطلاق النار في الشقة الثانية نتج عنه مقتل شخصين، وبعد الانتهاء من المداهمة قامت قوات الأمن بمصادرة الأسلحة الموجودة في الشقتين.

ولا شك في أنه منذ أن تمت الإطاحة بالرئيس المصري الاسلامي السابق محمد مرسي الذي كان ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين عام 2013، وتقوم قوات الامن واقوات المسلحة في مصر بمكافحة المجموعات الإسلامية المتطرفة التي تنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش”، حيث تتواجد هذا الجماعات بشكل متفرق حول الجمهورية، ولكنها تتركز في شبه جزيرة سيناء، وقد نتج عن مواجهات القوات المصرية بالارهابيين الكثير من القتلى والجرحى في الطرفين.

وبالرغم من أن الهجمات الإرهابية تتركز بشكل عام في شبه جزيرة سيناء فإن بعض من هذه الهجمات الإرهابية يقع في باقي المحافظات المصرية، وخاصة في العاصمة المصرية محافظة القاهرة.