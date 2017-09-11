شاهد عيان بأرض اللواء: الإرهابيون في المنطقة من 5 سنين ولم يشك بهم أحد

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في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية، أعلنت بالأمس الأحد الموافق العاشر من سبتمبر عن مقتل عشرة إرهابيين كانوا قد اتخذوا أحد الشقق السكنية بمنطقة أرض اللواء بالجيزة أوكار لهم للاختباء بها وعقد اللقاءات التنظيمية الخاصة بهم،. حيث قامت الوزارة بإطلاق بيانا رسميا أكدت من خلاله على أن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت معلومات بوجود مجموعة من الإرهابيين بهذه المنطقة وعلى الفور تم التعامل مع هذه المعلومات الواردة بمنتهى الحزم والجدية وتم استهداف الشقق السكنية التي تختبئ بها هذه الجماعات المتطرفة.

وقد أسفرت هذه العملية عن مقتلهم جميعا بعد تبادل لإطلاق النار بينهم وبين القوات الأمنية والذي استمر لعدة ساعات متواصلة، كما أصيب بعض رجال الأمن بكدمات وجروح مختلفة بالجسم وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وقد تمكنت القوات من العثور على مجموعة من الأسلحة التي كانت يستخدمها هؤلاء الإرهابيين وكمية من الطلقات النارية فضلا عن مبلغ مالي قيمته 5800 جنيه مصري، كما كشفت الوزارة في هذا البيان عن أسماء الإرهابيين الذين تم استهدافهم.

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في سياق متصل، أكد أحد شهود العيان القاطنين في الشارع الذي كانت تسكن فيه هذه العناصر الإرهابية بمنطقة أرض اللواء، أنه سمع صوت انفجار قنبلة خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وعندما استيقظ من نومه على هذا الصوت وجد أفراد الشرطة ورجال الأمن منتشرة في الشارع وأصوات إطلاق الأعيرة النارية، لافتا إلى أن هذه العناصر المتطرفة تعيش في هذه المنطقة منذ خمسة سنوات ولم يشك بها أحدا من قاطني المنطقة.

على الجانب الآخر كانت قد انتهت النيابة العامة من معاينة الموقع الخاص بالحادث الذي شهد مقتل هذه العناصر الإرهابية والتي أظهرت آثار الدماء بعد نجاح القوات الأمنية من تصفيتهم جميعا خلال المداهمة التي تمت، فضلا عن السيارة التي ضبط بداخلها على بعض الأسلحة والذخيرة الخاصة بهذه العناصر، هذا وتستمر القوات الأمنية في ملاحقة هذه الجماعات الإرهابية لحين التخلص منها بصورة نهائية حتى يعود الأمن والاستقرار للبلاد مجددا بعدما تلاشى تدريجيا بظهور هذه العناصر التي أفسدت الحياة على الكثير من أبناء الشعب المصري.