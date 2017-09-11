عودة موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي للعمل بعد تعطله خلال الأيام الماضية

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أعلنت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان خلال تصريحات صحفية لها اليوم الاثنين الموافق الحادي عشر من سبتمبر، عن عودة الموقع الإلكتروني المخصص لحجز وحدات الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي للعمل مجددا بعد تعطله خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يتم في الفترة الحالية استئناف العمل بالموقع عقب تعرضه لبعض المشكلات الفنية والتقنية والتي كانت المتسبب الأساسي تعطله عن العمل خلال الأيام الأخيرة، نتيجة زيادة إقبال المواطنين على حجز الوحدات السكنية الخاصة بهذا المشروع، مما أدى إلى زيادة الضغط عليه بصورة كبيرة نتج عنه هذا التعطل والذي تم التعامل معه على الفور.

وأشارت، إلى أن عملية شراء كراسات الشروط الخاصة بحجز هذه الوحدات السكنية من المقر أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق العشرون من الشهر الجاري، حيث تستمر الفروع المختلفة لبنك الإسكان والتعمير ومكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية في فتح أبوابها أمام المواطنين الراغبين في شراء هذه الكراسات والتي تتضمن الشروط الخاصة بحجز هذه الوحدات السكنية والمساحات الخاصة بها والمدن الجديدة المطروحة بها حتى يتسنى للمواطن التعرف على كافة التفاصيل الكاملة بشأن هذه الوحدات ويقوم بالاختيار من بينها وفقا للشروط التي حددتها وزارة الإسكان وبناء على رغباته وميوله وما يراه مناسبا له.

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وأوضحت، أنه قد تم طرح الشقق السكنية بعدد من المدن الجديدة وتصل المساحات الخاصة بهذه الشقق إلى 90 م2، مكونة من ثلاثة غرف تشطيب كامل، بنظام التمليك، وفيما يتعلق بطريقة حجز هذه الشقق فيتم الحجز للمرة الأولى إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري، وذلك بهدف اختصار الوقت والمجهود على المواطنين والتسهيل عليهم، حيث يقوم الحاجز بالدخول على هذا الموقع الإلكتروني ومن ثم إدخال كافة المستندات المطلوبة بموجب الرقم الكود الخاص به والذي تم إرساله إلى هاتفه المحمول عند قيامه بإنشاء حسابه على الموقع.

الجدير بالذكر، أنه كان العديد من الشكاوى من قبل المواطنين ممن لديهم الرغبة في حجز الوحدات السكنية بعد تعطل الموقع عن العمل، وقد طالبوا وزارة الإسكان بضرورة مد المدة الزمنية الخاصة بالتسجيل والحجز لتعويض فترات تعطل الموقع عن العمل.