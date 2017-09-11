رئيس غرفة التطوير العقاري: الشركات لن تصمد كثيرا أمام هوجه الأسعار

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أكد رئيس غرفة التطوير العقاري خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين الموافق الحادي عشر من سبتمبر، أن شركات العقارات عملت على امتصاص الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأسعار في الفترة الحالية نتيجة ارتفاع التكلفة الخاصة بالبناء والتشييد خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قطاع العقارات قد تأثر بصورة كبيرة نتيجة هذا الارتفاع الكبير في الأسعار والذي طال المواد الخام بأنواعها المختلفة والمستلزمات الخاصة بالبناء والتشييد، لافتا إلى أن الشركات العقارية عملت على استيعاب هذه الزيادات ولكنها لن يكون بإمكانها الصمود كثيرا مع استمرار زيادات الأسعار.

الجدير بالذكر، أن أسعار المواد البنائية والمستلزمات الخاصة بالتشييد قد ارتفعت على نحو كبير بمعدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ قيام محافظ البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في شهر فبراير الماضي للعام الميلادي الحالي 2017، هذا إلى جانب القرارات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية والتي كان منها رفع أسعار الوقود والمواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فكل هذه الأمور قد أثرت بالسلب وأدت إلى هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي طال كافة المواطنين على حد السواء، ولكن الأكثر تضررا من هذه القرارات هم محدودي الدخل والفئات الفقيرة التي لا تتوفر لديها إمكانيات مادية لشراء ما تحتاجه من مستلزمات تساعدها على المعيشة.

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هذا ويؤكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أن ارتفاع أسعار المواد البنائية بأنواعها المختلفة ساهم في تدهور أوضاع قطاع التشييد في مصر خلال الفترة الراهنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر وسط تراجع سعر الجنيه المصري وارتفاع سعر العملة الأجنبية كان له تأثيرات سلبية على جميع الأنشطة وأدوات الإنتاج بصورة مباشرة وهذا ما يتطلب التدخل لعلاجها على نحو سريع، لافتا إلى أن وزارة الإسكان قد تعهدت مرات كثيرة بالتدخل لحل مثل هذه المشكلات القائمة ومع ذلك تبقى الأزمة المثارة حاليا كما هي، وتستمر معانات المواطنين من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذي أثار حالة من الاستياء والغضب الكبير بينهم وبخاصة أنهم لم يجدوا أية نتائج إيجابية ملموسة.