دار الإفتاء تستعيد حسابها على تويتر بعد ساعات من اختراقه

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تزايدت وقائع اختراق الحسابات الشخصية على نحو كبير خلال الفترة الحالية، فكثيرا ما نسمع عن واقعة اختراق حساب لأحد الشخصيات الهامة أو الجهات المسئولة، واليوم ومع استمرار هذه الظاهرة، تم اختراق الصفحة الرسمية لأحد أهم الجهات المصرية ألا وهي دار الإفتاء والتي كانت قد أعلنت عن سرقة الحساب الخاص بها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبعد إعلانها بساعات قليلة عن هذا النبأ الهام الذي كان محور اهتمام وحديث الكثير من نشطاء المواقع الاجتماعية، أعلنت مجددا أنها قد تمكنت من استعادة حسابها بعدما تم اختراقه وسرقته.

وأشارت دار الإفتاء خلال بيانا رسميا لها اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، إلى عدم مسئوليتها عن ما يتم نشره على الصفحة الخاصة بها خلال الساعات القليلة الماضية منذ لحظة الاختراق والسرقة، حيث أكدت أن ما نشر لا يمت للدار بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وبخاصة أنه تم نشر بعض الفتاوى والآراء والتغريدات التي تسببت في إثارة موجة من الغضب العارمة والاستياء الشديد التي سيطرت على بعض المغردين، لكونها لا تتناسب مع دار الإفتاء والمنزلة العظيمة التي تتمتع بها لديهم.

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وفي سياق متصل، أكد مساعد مستشار مفتى الجمهورية خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن هاكرز قاموا باختراق الحساب الرسمي لدار الإفتاء ونشروا مجموعة من التدوينات المخالفة والتي تتعارض مع المنهج والفكر الذي تنتهجه الدار، في محاولة لتشويه صورتها ومكانتها العظيمة التي تتمتع بها بين الجميع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الصفحة الرسمية الخاص بالدار تحظى بمتابعة قطاع كبير من المواطنين باختلاف الفئات العمرية والذي يتعدى حاجز الستة وثلاثون ألف متابع حتى الآن.

وأضاف، أن الدار قد قامت بنشر مجموعة من التدوينات المتعلقة بالحجاب خلال الأيام الماضية، والتي تناولت فيها مفهوم الحجاب والشروط الخاصة به على أسس سليمة بعيدا عن الأفكار المغلوطة التي تبادرت إلى أذهان الكثير من الأشخاص وسط الفتاوى الفوضوية و الغير صحيحة والتي تروج لأفكار متطرفة لا تمت للإسلام بصلة الهدف منها إثارة حالة من الفوضى والبلبلة بين المواطنين.