“حديد مصر” تعلن عن قيامها بنقل 3,3 مليون راكب خلال عيد الأضحى

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أعلن المتحدث الرسمي ونائب رئيس هيئة سكك الحديد رضا أبو هرجة، أن هيئة سكك حديد مصر حقق نجاح كبيرا أثناء عيد الأضحى لعام 2017، حيث تم إدراج قطارات تعمل بشكل إضافات بالإضافة إلى زيادة عدد عربات الركاب في جميع القطارات وخصوصا في قطارات المتوجه إلى الوجه القبلي.

وأوضح رضا أبو هرجة أن هيئة سكك حديد مصر قامت بنقل ما يقارب من 3,3 مليون مواطن مصري زيادة عن كل عام بزيادة تقدر بحوالي خمسمائة ألف راكب عن إجازة عيد أضحى عام 2016، حيث تم إدراج مائة وستة وأربعين رحلة قطار بشكل إضافي سواء قطارات مميزة أو مكيفة، كما تم زيادة عدد عربات القطارات إلى ستة وعشرين عربة بالإضافة إلى إدراج قطارات مكيفة في الفترة من السادس والعشرين من شهر أغسطس وحتى يوم عشرة من شهر سبتمبر الحالي لعام 2017 سواء في رحلات العودة أو في رحلات الذهاب.

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وأوضح رضا أبو هرجة أن هيئة سكك الحديد قامت في عام 2017 بأتم استغلال الطاقات النقل المتوفرة لديها وخصوصا زيادة عدد ركاب القطارات المتوجهين إلى وجه قبلي حيث عمدت هيئة السكك الحديد على توفير سبل الأمان والراحة لكافة الركاب وتفادي حدوث الزحام خصوصا في فترة الأعياد بالإضافة على عمل تكثيف رقابي على شبابيك حجز القطارات، بالإضافة إلى وجود رقابة صارمة في صالات الحجز بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات لمنع بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء.

وأعلن رضا أبو هرجة أن هيئة سكك حديد مصر رفعت حالة الاستعدادات القصوى بناء على أوامر صدرت من وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بالإضافة إلى مراقبة حركة القطارات من خلال غرف العمليات المركزية التابعة لهيئة السكك الحديد على مدار الأربع والعشرين ساعة، كما تم إلغاء كافة الإجازات للعاملين بالهيئة وقياداتها لمتابعة حركة القطارات خلال فترة عيد الأضحى لعام 2017.

كما أشار رضا أبو هرجة أن هيئة سكك حديد مصر قامت بإدراج غرفة للعمليات في كافة المناطق التابعة للهيئة لمتابعة كافة مسارات القطارات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، والعمل على توفير كافة التسهيلات على ركاب القطارات في فترة عيد الأضحى.