وزارة التموين تستعد لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

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خرجت بعض التصريحات الصادرة من قبل مصدر مسئول من داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بالنسبة إلى عملية استخراج البطاقات التموينية الخاصة بالفئات الأكثر احتياجا فى مصر والتي يطلق عليها أسم محدودي الدخل والتي قد سبق وأن حددها القرار الوزاري الذي يحمل رقم 187 لسنة 2017 أنه بالنسبة إلى الشروط اللازمة والتي قد تضمنها القرار في الفترة الماضية سوف تكون مستمرة وذلك من أجل تحقيق هدف وصول الدعم المقرر على بطاقات التموين لهذه الفئات المستحقة.

ورد في أحدث التصريحات الصحفية الخاصة بعمليات الدعم والبطاقات التموينية أن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة والتي تعمل عليها الوزارة فى الفترة الحالية من أجل أن تتمكن من الإعلان عن فتح الباب من جديد أمام المواطنين الراغبين في التسجيل في بطاقات التموين لكي يتم استخراج بطاقات جديدة من قبلهم أو إضافة المواليد الجدد الخاصة بهم على بطاقات ذويهم.

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جاء بخصوص هذه الإجراءات أنها تتمثل في عملية مراجعة تحديث البيانات المقررة على البطاقات التموينية والتي من المقرر لها أن تنتهي بشكل رسمي في يوم 30 من شهر سبتمبر من الشهر الجاري وأنه على هذا سوف يتم استبعاد الأشخاص غير المستحقين من الدعم من هذه البطاقات بالإضافة إلى أنه سوف يتم توفير هذا الدعم المقرر لهم من الموازنة بعد مخاطبة السيد الدكتور علي المصيلحي والذي يعمل في منصب وزير التموين، بالنسبة إلى البرلمان والحكومة وأنه سوف يأتي الهدف من هذا هو توفير التمويل اللازم للمواطنين والفئات التي تستحق الدعم من قبل وزارة المالية.

ولفتت من جهة أخرى وزارة التموين والتجارة في تصريحاتها إلى أنه فى حال الانتهاء من هذه الإجراءات المقررة سوف يتم العمل علي فتح الباب من جديد من أجل أن يتم التقدم للحصول على البطاقات التموينية الجديدة المقررة.