عاجل.. ارتفاع عدد الضحايا من قوات الأمن فى تفجير العريش

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ورد منذ قليل أنه قد ارتفع عدد الضحايا في الحادث الإرهابي البشع الذي قد شهدته مدينة العريش خلال اليوم من قوات الأمن، حيث ورد أنه قد ارتفع عدد الشهداء التابعين إلى هذا التفجير الإرهابى ووصل إلى 9 أفراد من أفراد قوات الأمن.

على الفور قد تم نقل الشهداء من مقر الحادث إلى مستشفى العريش بإستخدام سيارة الإسعاف، وقد أعلن في هذا الصدد مصدر طبى مسؤول إنه بالنسبة إلى الشهداء قد تم إجلاؤهم من داخل موقع الحادث والذي تم استهدافه اليوم بإستخدام عدد 4 مدرعات.

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وجدير بالذكر أن هذا الحادث قد وقع فى منطقة غرب العريش وتحديدًا على طريق العريش بئر العبد.

من جهة أخرى قد ورد أنه أنه قد سبق وقام رجال الأمن بنقل عدد 6 من أفراد الأمن المصابين جراء هذه الحادث والتفجير الغاشم من أفراد قوات الأمن وتم نقلهم عن طريق 4 من أطقم الإسعاف، كما ورد إن عمليات إجلاء ضحايا هذا الحادث الكبير الذي شهدته العريش من موقع الحادث كما أعلنت المصادر لاتزال مستمرة.