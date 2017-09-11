الزراعة: سحب عينات من أسواق الخضراوات بالجيزة لمعرفة نسب متبقيات المبيدات

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وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تبدأ فى تطبيق برنامج تقصٍّ على المنتجات الزراعية أخذ عينات من الأسواق المركزية والمحلية التى تبيع الخضراوات والفاكهة، للقيام بتتحليل العينات من خلال المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، حتى يتم تعيين نسب متبقيات المبيدات ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة.

حيث بدأت المرحلة الأولى بالأسواق الموجودة بمحافظة الجيزة، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية بـمحافظات كلا من القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، المنوفية، والاسماعيلية.

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صرح رئيس المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، الدكتور “أشرف المرصفي”، الذي يتبع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، في تقارير صحفية، اليوم الإثنين، إنه وفقا على التعليمات التى أصدرها وزير الزراعة، الدكتور “عبدالمنعم البنا”، تعيين تشكيل لجنة للعمل على دراسة متبقيات المبيدات الموجودة بالمنتجات الزراعية من الخضراوات والفاكهة.

التي يتم بيعها بالأسواق المركزية والمحلية فى شتى محافظات الجمهورية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات، والتأكد من صلاحية وجودة هذه المحاصيل، حيث بدأت لجان وزارة الزراعة من أخذ عينات من الأسواق المصرية للخضراوات والفاكهة بمحافظة الجيزة كمرحلة أولي.

أوضح الدكتور “أشرف المرصفي”، أن أخذ عينات من الأسواق المركزية والمحلية التى تبيع الخضروات والفاكهة، للعمل على تحليلها من خلال المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات نظرا لإجراء الدراسات الماضية، والتأكد من نسب متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في “لمنتجات” للحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة وفقا للقرار “974” لسنة 2017 مادة “38”.

أكد وزير الزراعة، أنه سوف يتم بدء تنفيذ برنامج التقصي فى جميع الأسواق المحلية والمركزية ومزارع الإنتاج، مؤكدا على سحب هذه العينات الغرض منه التصدي لموقف الحاصلات الزراعية من التلوث، وبالأخص متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى في العينات المسحوبة.

أضاف الدكتور “عبدالمنعم البنا”، أن وزارة الزراعة لا ترعى المنتجات الزراعية المصدرة فحسب من حيث سلامة المنتجات من متبقيات المبيدات أو المعاملات أثناء فترة التى يمر بها المنتج ما بعد عملية الحصاد، لكن تكون الأولوية أيضا للمنتج المحلى حرصا على سلامة وصحة المواطن، والسعي من أجل تناول منتجات سليمة قابلة للاستهلاك ومطابقة للمواصفات القصوى لحاجز الجودة ومطابقة المنتجات لمتبقيات المبيدات.