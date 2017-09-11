فتوى “آمنة نصير” بشأن الطلاق يثير جدل بين المواطنين وأساتذة الفقه

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أعلنت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف الدكتور آمنة نصير عن فتوتها بشأن الطلاق حيث صرحت في فتوى لها أن الطلاق لابد أن يتم بإرادة الزوجة مع إرادة الزوج بشرط موافقة الزوجة على الانفصال والطلاق.

واعتبرت أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الشريف الدكتورة سعاد صالح أن فتوى الدكتورة آمنة نصير مخالف للشرع، حيث صرحت أن الشرع جعل الطلاق يتم بإرادة الزوج فقط، ولم يرد نص واضح في السنة ولا الشرع يدل على موافقة الزوجة على الانفصال والطلاق.

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وأضافت الدكتور سعاد صالح أن الدين الإسلامي منح الزوج حق الطلاق حتى لو رفضت الزوجة لهذا الطلاق حيث أن الطلاق لا يلزم القبول والإيجاب من قبل الطرفين.

كما رفضت أستاذ الفقه في جامعة الأزهر الشريف الدكتورة فتحية الحنفي فتوى الدكتور آمنة نصير معلنة: “أنه لا يحق للمرأة رفض الطلاق، حيث أن هذا الأمر بيد الزوج من الناحية الشرعية”.

وعبر مجموعة من المواطنين عن آرائهم تجاه فتوى الدكتورة آمنة نصير التي صرحت على ضرورة موافقة كلا الزوجين على الطلاق وليس بإرادة الزوج فقط، حيث أعلن أحد المواطنين يسمى “عبد ربه حسين” أن كل ما لم تنص عليه الشريعة الإسلامية والشرع يعتبر بدعة ولا يجوز تنفيذه، وأوضح أنه يحترم الكثير من آراء الدكتورة آمنة نصير إلا أن هذه الفتوى لا تليق بأستاذة عاملة في جامعة الأزهر الشريف.

كما أوضح مواطنة تسمى “شادية كامل” تعليقا على فتوى الدكتورة آمنة نصير بشأن الطلاق، أن من حق الزوجين أن يتم مناقشة إجراءات الطلاق والانفصال عن بعضهما البعض وهذا لا يلزم شرط موافقة الزوجة.

كما أوضح الموطن “رضا محمود” أن فتوى الدكتورة آمنة نصير أن من حق الزوج من ناحية الدين الإسلامي أن يطلق زوجته ولم يشترط الحصول على موافقة الزوجة وهذا الحق نص عليه الشرع الإسلامي وجعله من حق الزوج.

كما أوضحت المواطنة “هناء الراضية” أن فتوى الدكتورة آمنة نصير لابد أن مثل هذه الموضوعات الكبرى لابد من مناقشتها من قبل دار الإفتاء المصرية ليتم إبداء رأي العلماء الإسلاميين المتخصصة في الناحية الدينية ليتم بعدها مناقشتها من قبل مجلس الشعب.