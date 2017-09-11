ارتفاع أعداد شهداء الأمن في سيناء إلى 18 بطلا في مواجهة اليوم

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شهدت محافظة سيناء خلال اليوم الإثنين أحداث مأساوية جديدة حيث ورد أن هناك عدد من العناصر الإرهابية قد قاموا بزرع فخ جديد لأفراد الأمن في إطار محاربة رجال الشرطة والجيش والمواطنين بوجه عام وقد نتج عن هذا الحادث الذي أراق دماء جديدة من قواتنا المسلحة على أرض الفيروز فى حادث إرهابي بشع استشهاد 18 بطلا من أبنائنا أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطنى نحو بلادهم فى سيناء.

من جهة أخرى قد ورد أنه قد خرجت بعض المصادر الأمنية المشيرة عن بعض شهود العيان أنه قد راح ضحية هذا الحادث الغاشم حوالى 18 شهيدًا من أبناء قواتنا المسلحة الأبطال وأن هذا الحادث جاء عندما زرع بعض العناصر الإرهابية عبوة ناسفة في الطريق الخاص فى منطقة غرب مدينة العريش في إطار خطتهم لاستهداف عناصر القوات المسلحة وقد ورد أنه قد تم نقل الشهداء والمصابين من قوات الأمن إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث ويسعى رجال الأمن حاليًا إلى الكشف عن هوية القتلى من العناصر الإرهابية.

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وقد خرجت بعض المصادر الطبية بالإضافة إلى بعض المصادر الأمنية فى منطقة شمال سيناء مشيرة إلى أن بعد وقوع الحادث حرص رجال الأمن على انتشال جثث الشهداء والمصابين من مقر الواقعة التي حدث فيها التفجير الإرهابى وتم نقلهم من خلال استخدام سيارات الإسعاف إلى المستشفيات حيث تم نقلهم من غرب مدينة العريش إلى أقرب مستشفي التي يطلق عليها اسم مستشفى العريش العام.

جدير بالذكر أنه بعد تفجير العبوة الناسفة في دورية الشرطة أثناء مرورها تفاجأ عناصر الشرطة الناجين بوجود عدد من الإرهابيين في محيط المكان كانوا يتربصون بهم وفور خروجهم من المدرعات فتحوا عليهم وابل من الأعيرة النارية وعلى الفور بدأ رجال الشرطة بتبادل إطلاق النيران معهم بكل بسالة.

وعلى هذا قد بدأت الدول العربية وغيرها في تقديم التعازي الحارة إلى مصر في شهدائها كما قام السيد وزير الداخلية بزيارة مصابين الحادث في المستشفى وشكرهم على ما قدموه من تضحيات كما أكد في زيارته على أن مصر تخوض حرب شرسة ضد الإرهاب وأن أبناء القوات المسلحة يدفعون ثمنها بكل بسالة.