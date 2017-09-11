تنظيم “داعش” الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم اليوم في العريش

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ورد أن تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن منذ قليل عن تبنيه لما حدث من تفجير إرهابي دامي في سيناء خلال اليوم الإثنين حيث أكد البيان الذي خرج من بعض عناصر التنظيم الإرهابي أن ما جاء من أحداث بشعة راح ضحيتها عدد من أبناء قواتنا المسلحة كانوا هم من يقفون ورائه.

أكد بيان داعش أن التفجير الذي استهدف عدد من عناصر قوات الأمن المصرية والذي وقع اليوم في شمال محافظة سيناء ونتج عنه استشهاد عدد 18 شرطيا بالإضافة إلى إصابة العديدين كان من تخطيطها وتنفيذ عدد من العناصر التابعة لهم وقد جاء في بعض وسائل الإعلام البيان الذي أعلنه عناصر التنظيم الإرهابي والذي أوضح أن “وكالة إعلام تابعة للتنظيم هي من تبنت الهجوم الغاشم على أبناء القوات المصرية خلال اليوم في شمال سيناء”.

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وقد ورد في أحد التصريحات الأمنية رفيعة المستوى التابعة إلى وزارة الداخلية المصرية والتي قد أعلنت عنها وكالة “أنباء الشرق الأوسط” الرسمية، إنه قد جاء أن “4 من رجال الشرطة استشهدوا فور وقوع الحادث، بالإضافة إلى إصابة عدد 3 آخرون”، حيث أوضحت في البيان أن السبب وراء هذه الواقعة: “جراء انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار، حيث أنها قد استهدفت رتلا أمنيا بمدينة العريش بشمال سيناء”.

من جهة أخرى أضاف المصدر الأمني المسؤول في تصريحاته الإعلامية أنه بالنسبة إلى “أفراد الرتل الأمني قد تبادلوا إطلاق النيران مع عدد من العناصر الإرهابية، وذلك بعد وقوع الانفجار مباشرة وفي محيط الانفجار”، وعلى هذا قد أكدوا على أنه قد نجح رجال الشرطة اليوم أثناء هذا الحادث في القضاء على عدد من هؤلاء العناصر الإرهابية، وأنه يجري حصرهم والكشف عن هويتهم الحقيقية.

جدير بالذكر أنه قد جاء في أخر الأخبار أن أعداد القتلى من قبل قوات الأمن المصري قد ارتفع حيث بلغ حوالي 18 شهيد حتى الآن بالإضافة إلى عدد من الإصابات وقد قام السيد وزير الداخلية بزيارة المصابين في المستشفى للاطمئنان عليهم والوقوف على ملابسات الحادث كما أكد على استهداف مصر من قبل العناصر الإرهابية وأن الجنود الابطال يقفون لهم بالمرصاد.