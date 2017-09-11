بكري يتقدم إلى رئيس البرلمان بطلب فتح تحقيق بخصوص ما انتشر من معلومات حول قيام عدد من النواب بشراء تأشيرات حج مخصصة

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قام مصطفى بكري، النائب بالبرلمان بالتقدم إلى السيد رئيس مجلس النواب ” على عبد العال” بطلب يتعلق بالتحقيقات و إحضار معلومات بشأن ما تردد خلال الفترة الأخيرة.

حيث انتشرت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المعلومات التي تتعلق ببعض أصحاب الشركات السياحية والتي قامت بتخصيص تذاكر سياحية لأعضاء مجلس النواب خلال موسم الحج بقيمة 50 ألف جنيه كسِعر للتذكرة الواحدة خلال الفترة الماضية.

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وخلال الطلب الذي تقدم به النائب مصطفى بكري، فقد أضاف أن الخطر بهذا الشأن يمتد إلى سمعة أعضاء مجلس النواب و يسئ إليها بشكل كبير، وأضاف خلال الطلب الذي تقدم به أن أحد النواب المذكور أسماءِهم هو عماد الدين حسين شعبان.

وأن هذا النائب يمتلك شركة، حيث تم التحدث معه خلال الفترة الأخيرة مع انتشار تلك الأخبار وتم إخباره بضرورة فتح تحقيق بهذا الموضوع و الإدلاء بأقواله بهذا الشأن.

كما و طلب منه أيضا تقديم كافة المستندات التي تتعلق بهذا الأمر والتي تفيد بالمتورطين في ذلك الأمر، هذا وخاصة أن الأخبار التي انتشرت تفيد أيضا بأنه قام بشراء عدد من التأشيرات لوحدة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 90 تأشيرة.

وفي نهاية الطلب الذي تقدم به بكري، أكد على خطورة مثل هذه المعلومات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، وكيف أنها تضر بسمعة البرلمان و تعكس الكثير من قضايا الفساد و التي تعتبر الأهم فيما بينهم.

حيث تَقدم كذلك بطلب إلى رئيس البرلمان بضرورة القيام بفتح تحقيق فيما يتعلق بهذا الأمر والمعلومات الخطيرة التي قد انتشرت خلال الفترة الأخيرة و التي قد تضر بسمعة البلاد وممثليها وهم أعضاء البرلمان الموقر.

جاء هذا في ظل الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة والتي تفيد بقيام عدد من أعضاء البرلمان بشراء تذاكر حج من بعض الشركات السياحية مقابل 50 ألف جنيه للتذكرة الواحدة، حيث أضافت المعلومات أن البرلماني السالف ذكره في المقال قام بشراء 90 تذكرة وحدة مقابل مبالغ مالية.

ونظرا لهذا فقد تقدم البرلماني “مصطفى بكري” بضرورة فتح تحقيق بخصوص تلك المعلومات نظرا لما لها من تأثير هام على سمعة البرلمان و ممثليه.