ساويرس ينوي دراسة إنشاء مشروع “وسيلة نقل علوية” للهروب من زحام القاهرة

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قام أحد متابعي رجل الأعمال، المهندس “نجيب ساويرس”، و مؤسس حزب المصريين الأحرار، باقتراح دراسة فكرة جديدة وهي عمل وسيلة نقل علوية تشبه التلفريك تستخدم فى المناطق الشديد الازدحام في القاهرة.

من ناحية أخرى، رد “نجيب ساويرس”، رجل الأعمال المشهور من خلال تغريدة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موضحا رأيه فى هذه الفكر ومعبرا عن مدى اهتمامه بها: “هدور على المشروع ده وندرسه”.

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مؤسس حزب المصريين الأحرار، “نجيب ساويرس”، يقوم بالتفكير بعمق يصل لحد الدراسة فى محاولة القيام بإنشاء مشروع “وسيلة نقل علوية” للهروب من زحام القاهرة، حتى يستطيع مواجهة الزحام الشديد الذي نراه فى أغلب شوارع القاهرة الكبرى، الذى قد يتسبب فى تعطيل الكثير من الاعمال ويعوق حركة التقدم و السير بعجلة الإنتاج للأمام.

لذا قرر نجيب ساويرس”، أن يجري دراسة إنشاء مشروع “وسيلة نقل علوية” حتى نتمكن من التصدى الى زحام القاهرة، كما صرح سيادته عن مشاعر القلق التي تنتابه بسبب الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة للمشروع من خلال الجهات المختصة، لكنه تمنى من قلبه أن لا يواجه هذا المشروع المهم والفعال للمحافظة أى معوقات فى أستخراج كافة التصاريح والحصول على الموافقات من وزارة النقل والمحليات والمرور والحي قائلا: “بس على الله منتعبش في التصاريح والموافقات من وزارة النقل والحي والمحليات والمرور إلخ إلخ”.

يعد “نجيب ساويرس” من الشخصيات البارزة والمهمة بأعمالها المختلفة التى تساهم فى تنمية ونهضة المجتمع المصرى من المشروعات المتنوعة والحيوية التي يحتاج إليها الاقتصاد المصرى، فهو رئيس أوراسكوم للإتصالات وأوراسكوم للتكنولوجيا، وهو من عائلة عريقة ذات باع كبير فى قطاع الاستثمار فهو نجل “أنسي ساويرس”، رئيس ومؤسس مجموعة أوراسكوم المختلفة النشاطات، ومتعددة المشروعات.

وعد رجل الأعمال “نجيب ساويرس”، عبر تغريدة له من خلال مواقع التواصل الاجتماعى “التويتر”، أنه على أهبة الاستعداد لإجراء الدراسة التي يتطلبها مشروع “وسيلة نقل علوية”، بهدف مواجهة زحام القاهرة الكبرى، و تيسيرا على السادة المواطنين أعباء وضغوط الزحام الذى يعد مشكلة كبيرة يواجهها كل مواطن بصفة يومية.