وزارة الأوقاف تحدد شروط تعيين الأئمة دفعة 2017

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قامت وزارة الأوقاف بالتأكيد على المتقدمين في المسابقة الخاصة بالوزارة التي تعقد من أجل تعيين الأئمة، أنه يجب على المتقدمين خريجي دفعة 2017م، والحاصلين على تقدير “جيد” كحد أدنى في التقدير التراكمي حيث تكون حصيلة مجموع المتقدم 70% على الأقل، وعليهم أن يقوموا بتقديم بعض المستندات والأوراق المطلوبة للمديريات.

والجدير بالذكر ان وزارة الاوقاف قد صرحت بطريقة رسمية ان الاوراق المطلوبة من اجل التقديم في المسابقة هي، صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون البطاقة حديثة وسارية، وأيضا معها صورة من شهادة ميلاد المتقدم، وصورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، وايضا على الأوراق أن تشتمل صورة من بيان التقديرات، ومع الأوراق يجب أن يتم تقديم كعب عمل يتم استخراجه من مكتب العمل، وصورة من حالة المتقدم في الخدمة العسكرية موقفه من التجنيد، وأيضا صورة لصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، ومعه الأوراق يجب تقديم صورتين شخصيتين للتقدم للمسابقة، ومع كل هذا يجب احضار الاصول لكل الورق الذي يتم تقديمه وذلك من أجل ان يتم الاطلاع عليه.

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ويذكر أن الوزارة أشارت بطريقة رسمية أنه في حالة عدم تسليم الملف بكامل الاوراق المطلوبة خلال الموعد المحدد للتقديم لن يتم الالتفات إلى الطلب، وايضا تم التصريح بأن المديريات التي سوف تستقبل الطلبات سوف تقوم بالتحقق من كل الأوراق المقدمة، وقد اضافت وزارة الأوقاف أنه من الواجب مراعاة الدقة في الأوراق وفي تطبيق الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

ومن ناحية أخرى فإن وزارة وزارة الأوقاف كانت قد أصدرت قراراً وزارياً رقم “236” لسنة 2016 وذلك من أجل تعديل ضوابط وقواعد التي يتم على أساسها تعيين الأئمة، ومن خلال هذا القرار تم التحديد مراحل الامتحان في المسابقة على أن تكون المرحلة الأولى مرحلة الامتحان التحريري والمرحلة الثانية مرحلة الامتحان الشفوي، ولا يسمح بدخول امتحان الشفوي سوى الناجحين في الامتحان التحريري.

وأيضا من ضمن الأمور التي قام هذا القرار بترتيبها، هي شكل الامتحانات التي يقوم الأئمة بامتحانها، ويتم الأمر عندما تقوم اللجنة العليا للامتحانات والإيفاد الخاص بوزارة الأوقاف بتعيين آلية وضوابط الامتحان المعد من اجل المسابقة.