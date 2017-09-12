الأرصاد الجوية المصرية تعلن بداية فصل الخريف يوم 23 سبتمبر

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صرح رئيس هيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال بانتهاء فصل الصيف ابتداء فصل الخريف وذلك خلال يوم 23 سبتمبر، وقد أكمل في تصريحه إن من المتوقع أن يستمر فصل الخريف لمدة تقارب ثلاثة أشهر، وقد لفت الدكتور أحمد عبد العال إلى أن الجو يكون معتدل خلال فصل الخريف مما يجعله من أجمل فصول السنة بسبب اعتدال الجو.

والجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عبد العال كان قد صرح في بيان له أن الفترة القادمة سوف يكون الجو فيها معتدل بصفة مستمرة، ونبه أيضا على انه من المتوقع عدم وجود أي موجات حارة خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجة الرطوبة مما يعني طقس أكثر اعتدالا من طقس الصيف، وصرح مضيفا إلى أن أقصى درجة حرارة سوف يصل إليها الطقس خلال فصل الخريف سوف تتكون 37 مئوية.

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ويذكر أن الطقس خلال الفترة الماضية كان معتدل الحرارة وذلك بسبب انتهاء فصل الصيف في مصر، ويتم التهيؤ الآن لاستقبال فصل الخريف الذي يعد فصل معتدل جويا، حيث يحدث انخفاض في درجة الحرارة قبل البدء في موسم الصيف المتوقع بدايته في شهر اواخر شهر نوفمبر.

ومن جانب آخر حذر الدكتور أحمد عبد العال من أن فصل الخريف من الممكن أن يشمل بعض الحالات التي تظهر عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث من الممكن حدوث تكاثر السحب الممطرة والرعدية خلال هذا الفصل، ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى سقوط أمطار غزيرة في بعض المناطق الشمالية في جمهورية مصر العربية وخاصة محافظة الإسكندرية، ومن ناحية أخرى يمكن حدوث بعض السيول في محافظات الصعيد في الجنوب وايضا محافظات سيناء والسلاسل الجبلية الموجودة هناك وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق.

وقد قام الدكتور أحمد عبد العال بالتحذير قائلا إنه يجب على المحافظات المصرية والسلطات المحلية أن تأخذ حذرها وأن تكون على اتم استعداد خلال بخصوص السيول والأمطار التي من المتوقع أن تحدث خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك لكي يتم تجنب أي أذى من الممكن أن يهدد المواطنين في مصر