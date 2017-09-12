أخبار الطقس اليوم الثلاثاء.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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صرح خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم الثلاثاء أن يسود خلال ساعات النهار طقس مائل للحرارة وذلك على كافة مناطق السواحل الشمالية وأنه سوف ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس حار على كافة مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة، ثم تزداد درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة وذلك على محافظات جنوب البلاد في خلال ساعات النهار ثم تنكسر موجة الحرارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة وذلك على أغلب المناطق المتفرقة من البلاد بالإضافة إلى خليج السويس وسواحل البحر الأحمر، مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

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وأنه بالنسبة إلى حالة البحر الأبيض المتوسط فقد جاء طبقًا لما ورد في أخر التصريحات الجوية أنه سوف يكون معتدل ثم ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم وتتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فقد جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يكون معتدل ثم يتغير ويصبح مضطرب كما أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم من مترين إلى مترين ونصف، وعن حركة الرياح المتوقعة فقد جاء أنها سوف تكون سطحية خلال اليوم على كلاهما على أن تكون شمالية غربية.

وقد جاء في البيان الخاص عن أخر أخبار الطقس أن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الثلاثاء على كافة محافظات جمهورية مصر العربية كانت كالتالي:

القاهرة 24 37

وسط الدلتا 23 37

مطرح 21 32

السلوم 20 32

الإسكندرية 22 33

بلطيم 24 32

نخل 20 38

سيوة 21 40

دمياط 25 32

العريش 21 34

بورسعيد 25 32

نويبع 28 40

رفح 20 33

الإسماعيلية 23 37

السويس 23 38

رأس سدر 25 38

طابا 22 38

كارتين 19 38

الغردقة 27 41

مرسى علم 30 38

الطور 25 35

شرم الشيخ 29 40

الفيوم 25 39

بنى سويف 23 39

المنيا 23 40

أسيوط 22 41

قنا 26 44

الأقصر 26 45

ابو رماد 27 38

رأس حدربة 28 37

سوهاج 24 43

أسوان 28 46

ابو سمبل 27 46

الوادى الجديد 23 43

شلاتين 28 39

حلايب 27 36.