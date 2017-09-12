هيئة الأنفاق تستعد لتنفيذ أول مترو سطحي في الإسكندرية.. تفاصيل المشروع

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قامت وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة بالإعلان عن مشروعها الجديد الذي تنوي البدء فيه خلال في القريب العاجل، ويتمثل هذا المشروع الجديد في مترو سطحي قامت الوزارة بالإعلان عن كافة المعلومات التي تتعلق به و أيضا الاستعدادات التي قامت الوزارة بالبدء فيها و التي تتعلق بهذا المشروع.

ونقدم لكم و من خلال موقعنا ، موقع مصر 365 كافة التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بأول مترو سطحي تقوم وزارة النقل بتَنفيذه في البلاد، و من المتوقع أن تجد في تلك المعلومات التي سنُضيفها في المقال كل ما تود معرفته عن هذا المشروع.

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حيث من المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة القادمة من قبل الهيئة القومية للأنفاق والتي ستمثل وزارة النقل، و سيكون المشروع قائم خلال خط سكة حديد أبو قير في محافظة الإسكندرية، و من المقرر أن يتم هذا بعد مجموعة من التجديدات والتحديثات التي ستقوم بها الوزارة بالنسبة لخط السكة الحديد و كهربة اشَاراته.

و من المعلومات التي توفرت لدينا عن المشروع أن طول الخد سيكون نحو 22 كيلو متر، يتم تقسيمه على عدد من المحطات السطحية والعلوية و التي تصل إلى 18 محطة.

حيث من المقرر أن تقوم الوزارة بتنفيذ مسافة على كوبري علوي تصل إلى 6.3 كيلو متر في حين أن باقي المسار من المقرر أن يكون تابع للمَسار السَطحي.

كما أعلنت الوزارة خلال مجموعة من التصريحات أن هذا المشروع سيكلف الدولة ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، و لكن الوزارة حصلت على عرض قدمته له الشركة الصينية “دونج فانج” وكان العرض يتمثل في صورة تنفيذ المشروع في صورة قرض ميسر.

و من المتوقع وفقا للتصريحات الصادرة عن الوزارة أن البدء في الإجراءات الفعلية للمشروع سيكون في 2018 وذلك بعد الإنتهاء من كافة الدراسات التي تتعلق به و إنهاء العقود التابعة له.

كما ستَصل سرعة القطار إلى نحو 120 كم/ساعة، ومن المقرر أن يكون هذا المشروع مشابه لمشروع أخر في القاهرة الكبرى، و يأتي هذا المشروع في ظل أعمال التطوير التي تقوم الحكومة بها سعيا وراء القضاء على المشكلات التي تأتي من الزحام الذي تشهده المواصلات.