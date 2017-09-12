أعداد شهداء حادث سيناء يصل إلى 18 شَهيد وقوات الأمن تداهم أوكار العناصر الإرهابية

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أعلنت مجموعة من المصادر الأمنية وشهود العيان أيضا خلال التصريحات التي قامت بها و التي تتعلق بالحادث الإرهابي الذي تعرضت له سيناء أمس، أن أعداد الضحايا قد ارتفعت إلى 18 شَهيد.

وكان هذا الحادث في سيناء نتيجة استهداف الشهداء بعبوة ناسفة، وبعد الانفجار قامت سيارات الإسعاف بالانتقال مباشرة إلى مكان الحادث وقامت بعدها بنقل جثث الشهداء إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

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الجدير بالذكر أن العمل الإرهابي الذي تعرضت له سيناء اليوم و أدى إلى سقوط تلك الأعداد الكبيرة من القتلى قد تسبب في حالة من الاستنفار الأمني والتي أصابت سيناء جميعها.

وقد تسببت تلك الهجمة في قيام القوات الأمنية بتعزيز تواجدها في جميع المحاور والشوارع التابعة لسيناء وذلك لمنع المزيد من العمليات الإرهابية التي من الممكن أن تتعرض لها المنطقة، ومحاولة من قوات الأمن إلى الوصول خلال تواجدهم إلى المزيد من الدلائل التي من الممكن أن تساعدهم في الوصول إلى المسؤولين عن العمل الإرهابي.

وقامت قوات الأمن من خلال الحملات الأمنية المكبرة التي شكلتها خلال الساعات القليلة الماضية باستهداف الأوكار التي تلجأ إليها العناصر الإرهابية المتطرفة وذلك بحثا عن الحماية في منطقة سيناء.

و قامت العناصر الإرهابية في تلك الأوكار باستهداف عدد من رجال الشرطة وتبادلت معهم إطلاق النار، وجاء هذا من قبل العناصر الإرهابية كرد فعل منها على الهجمات التي قامت بها قوات الأمن و التي استهدفت من خلالها الأوكار التابعة لها.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي تتعرض فيها منطقة سيناء لمثل هذه الأعمال الإرهابية، خاصة وأن تلك الأعمال قد ارتفعت نسبتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، و قد تسببت تلك العمليات في سقوط الكثير من القتلى و الجرحى من كلا الطرفين ” العناصر الإرهابية ورجال الجيش والشرطة” هذا بجانب أن تلك العمليات من الممكن أن تتطرق لتشمل المواطنين أيضا كما شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتقوم القوات الأمنية على الرغم من ذلك بتعزيز تواجدها في المنطقة في محاولة منها للقضاء على تلك العناصر والتي تستمر في القيام بتلك العمليات.