تعرف علي التفاصيل الخاصة بوظائف التربية والتعليم مسابقة 1500 معلم لعام 2017-2018 والأوراق والتخصصات المطلوبة

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ننشر لكم تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم الخاصة بـ 1500 معلم للعام 2017/2018 و الاوراق والتخصصات المطلوبة وشروط المسابقة، والكليات المطلوبة في المسابقة بعد نجاح مسابقة الـ30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في عام 2014، وقد تم تعيين الجميع في وظائف معلمين في مختلف محافظات مصر، بعد الإعلان عن مسابقة الـ 1500 معلم في الجريدة الرسمية عن قرب إعلان مسابقة التربية والتعليم للعام الدراسي 2017-2018، بعد انتهاء حصر الاحتياجات الخاصة من المعلمين في كل محافظة، وسوف تكون وظائف التربية والتعليم في العديد من محافظات مصر وسوف تكون المسابقة محلية فسوف تقوم كل محافظة بالإعلان عن التخصصات المطلوبة بها عن احتياجها لعدد معين من المعلمين، وسوف تقوم المحافظة باستلام الأوراق المطلوبة للمسابقة والطلبات واختيار المتقدمين وفلترتها وعمل الاختبارات الخاصة بهم، وبعد ذلك سوف يتم إجراء العقود الخاصة بالمعلم المساعد للفائزين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن التخصصات المطلوبة في المسابقة هي” اللغة الأنجليزية، اللغة العربية،الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، علوم، لغة فرنسية” وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم بنشر العدد المطلوب لكل تخصص من أجل شفافية ونزاهة المسابقة، وأعلنت الوزارة أن الأوراق المطلوبة للمسابقة هي شهادة المؤهل الجامعي ويفضل أن يكون تربوياً، أو إحضار شهادة التربوي لغير المؤهلات التربوية، شهادة الميلاد مميكنة، صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ويجب أن تكون حديثة وألا يكون مرة عليها أكثر من ثلاثة أشهر، صورة من بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية مع العلم أنه لن يتم قبول أي بطاقات منتهية، إقرار زمة مالية للمتقدم من البريد، استمارة 103 ع. ح من المديرية التابع لها، استمارة 105 تأمين ومعاش من المديرية، استمارة فحص طبي من التأمين الصحي”استمارة 111″، شهادة تأهيل وهذه الشهادة خاصة بذوي القدرات الخاصة التي تفيد نسبة الإعاقة من الشئون الاجتماعية.

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ومن الجدير بالذكر أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الكليات المطلوبة للتقديم في الوظائف في مسابقة الـ 1500 معلم لعام 2017/2018 وهي كالتالي” كلية التربية بقسميها الأساسي والعام، كلية دار العلوم ويجب إحضار شهادة تربوية، كلية الآداب وإحضار شهادة تربوية، كلية العلوم مع شهادة تربوية، كلية الألسن مع شهادة تربوية،كلية الحاسبات مع شهادة تربوية،كلية التجارة مع شهادة تربوية،بالإضافة إلى كلية الحقوق وفي حالة الحاجة إليهم سوف يكون عملهم في الإدارات التعليمية فقط.