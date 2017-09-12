أحدث تصريحات وزارة التموين بشأن أسعار السكر التمويني

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صرح الدكتور إبراهيم الأخرس، الخبير الاقتصادي الشهير، والذي يعمل عضو المكتب الفني التابع إلى وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، في أخر تصريحاته الخاصة بأسعار السكر في مصر إن عملية خفض سعر كيلوجرام السكر التمويني والتي تم اتخاذ القرار بشأنها في الفترة الأخيرة كان السبب وراءها عدة أسباب مختلفة حيث أكد على أنه قد تم خفض سعر السكر التمويني من 10 جنيهات إلى 9.5 جنيهات.

أكد الدكتور إبراهيم الأخرس، على أن السبب وراء هذا الانخفاض يرجع إلى بعض العوامل المختلفة والمرتبطة ببعضها حيث أشار إلى أن بعضها كان عوامل داخلية وأخرى خارجية، كما أضاف السيد الدكتور “الأخرس” في أخر تصريحاته الصحفية، أنه بالنسبة إلى نسبة التخفيض التي قد أعلنتها الوزارة على إجمالي قيمة كيلو جرام السكر التموينى قد بلغت حوالي 5% من قيمته.

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يعد أحد أهم الأسباب وراء خفض سعر السكر التمويني هذه الفترة هو زيادة الإنتاج المحلي من السكر في مصر وخاصة أن الوزارة تستعين باستخدام القصب فى إنتاجها للسكر وقد بلغت هذه النسبة بحوالي 70% من إجمالي مقررات البطاقات التموينية على أن يتم استخدام سكر البنجر في إنتاج الباقي منها، كما أكد الخبير الاقتصادي على أن زيادة كميات السكر في هذه الفترة على مقررات البطاقات سوف تتجاوز ايضًا ما كان يتم صرفه من قبل وزارة التموين إلى المواطنين على بطاقات الدعم الذكية.

وعن كمية هذه الزيادة ورد أنها سوف تتراوح ما بين 20 و25% مما يتيح للمواطنين وتحديدًا أصحاب البطاقات التموينية الفرصة في الحصول على كميات السكر التي يرغبون فيها وتكفي احتياجاتهم في ظل وجود في الفترة الحالية مخزون كبير من إجمالي الاحتياطي الاستراتيجي في البلاد والذى بدوره يصل إلى حوالي مليون و200 ألف طن بالإضافة إلى التنويه إلى ضرورة ترشيد عملية الاستهلاك.

من جهة أخرى، أرجع الخبير الاقتصادي في تصريحاته أن عملية انخفاض أسعار السكر التمويني في مصر إلى تراجع سعره في هذه الفترة داخل البورصات العالمية وخاصة تراجع أسعاره في الدول المنتجة له والتي على رأسها البرازيل، ولكن أكد الخبير على أنه من الصعب أن يتم التوقع بتكرار هذا الأمر في المرحلة المقبلة وأن يتم خفض أسعار السكر من جديد.