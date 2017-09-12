التعليم تنفي وجود أي حالة تسمم بسبب وجبات التغذية في العام الماضي

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أثناء إذاعة إحدى البرامج التلفزيونية على شاشة أون لايف “on live” نشبت مشادة كلامية بين كلاً من رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم راندا حلاوة، والتي تشغل منصب المشرفة على التغذية المدرسية، مع الإذاعية والإعلامية الشهيرة نهاوند سرى والتي تعمل حاليًا مقدمة برنامج “صباح أون”.

ورد أن مشرفة التغذية فى حوارها الإعلامي قد أنكرت وجود أي حالة تسمم في مصر أو إثبات وجود حالات تسمم قد حدثت في العام الدراسي الماضي بين طلاب المدارس وكان السبب وراءها هو الوجبات المدرسية.

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وقد أكدت المشرفة على التغذية المدرسية، راندا حلاوة، في إطار تصريحاتها خلال مداخلتها الهاتفية أن ما حدث في العام الماضي لم يكن تسمم حيث قالت: “لم يحدث لدينا حالة تسمم واحدة للطلاب بسبب التغذية المدرسية العام الماضي بشهادة المعامل المركزية بوزارة الصحة”، وعن تصريحات المعامل قد أعلنت حلاوة: “أثبتت عدم وجود تسمم بالتحليلات التي أجريت على الطلاب الذين ادعوا التسمم وما ثبت أنها حالات تلبك معوى”.

وقد اضافت المشرفة على عملية التغذية المدرسية في حوارها أن السبب الحقيقي وراء إصابة طلاب المدارس في مصر في العام الدراسي الماضي بالتلبك المعوى كان بسبب عدم نظافة الطلاب حيث قالت: “الوجبة المدرسية كانت جافة وتسلم للطلاب عيش وجبنة نستو بالأولاد ممكن ايدهم متكونش نظيفة”، وأكملت: “والطالب بيفرد الجبنة على العيش وأيده مش نظيفة”، كما أضافت أن هذا ليس حديث مختلق بل بالدلائل حيث صرحت قائلة: “وهذا ما أرجعته كشوف المستشفيات التى دخلها الأطفال ومثبت بتحاليل طبية”.

وفى النهاية أصرت رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم والمشرفة على التغذية المدرسية، أن جميع الحالات التي حدثت وتم التصريح بأنها تسمم كانت إدعاءات وأنه لم يحدث حالات تسمم بين الطلاب خلال العام الماضى أو لم تكن التغذية المدرسية ورائه وأن من يمكنه فقط الجزم بأن ما حدث كان تسمم أو لا هو وزارة الصحة ليس إلا.