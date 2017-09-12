ارتفاع أعداد ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي

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ورد انه قد حدث حادث سير بشع خلال اليوم الثلاثاء، وعلى أثرها قد لقي 15 شخصا من الركاب الموجودين داخل المركبات محل الواقعة مصرعهم، بالإضافة إلى أنه قد أصيب شخص آخر في حادث تصادم سير قد وقع بين سيارة ميكروباص عند اصطدامها بمقطورة كانت عابرة في نفس الوقت ومحملة بطوب حيث وقع الحادث في نفق سنور الموجود على الطريق الصحراوي الشرقي التابع إلى محافظة بنى سويف.

فور الإبلاغ عن الحادث انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وقد تم نقل 9 جثث من موقع الحادث إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، وقد أعلن عن أسماء ضحايا هذا الحادث والذي كانوا كلاً من: ” محمد عبد المنعم محمد ويبلغ من العمر 23 سنة، هشام محمد كمال ويبلغ من العمر 22 سنة”، والأشقاء “محمد فرج عفيفي ويبلغ من العمر 30 سنة، والشقيق الاخر محمود فرج 56 سنة”، بالإضافة إلى أنه قد لقي ايضًا مصرعه كلاً من ” حسام محمد عثمان ويبلغ من العمر 21 سنة، فايز كامل سلام ويبلغ من العمر ويبلغ من العمر 25 سنة، وجرجس طلبة زكى ويبلغ من العمر 25 سنة ميلاد فارس كامل ويبلغ من العمر 25 سنة وأحمد على فؤاد ويبلغ من العمر 35 سنة”، وكان جميع الركاب يقيمون فى كلاً من محافظتى المنيا وأسيوط.

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بينما من جهة أخرى، قد تم نقل 6 جثث أخرى من حل الواقعة إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزى وكان أسماء الضحايا كلاً من: ” عبد الله عربى عبد الله ويبلغ من العمر 19 سنة، وقد كان سائق السيارة، كيرلس ثابت زكى ويبلغ من العمر 25 سنة، محمد أحمد عبد الودود ويبلغ من العمر 28 سنة”، مقيم فى محافظة أسيوط، أحمد عابد ويبلغ من العمر 22 سنة، مصطفى محمود عبد الحميد ويبلغ من العمر 24 سنة، رومانى عايد عزيز ويبلغ من العمر 30 سنة، وقد جاء جميعهم من أبناء محافظة المنيا.

وقد ورد أنه قد أعلنت التحريات الأولية عن هذا الحادث المأساوي أنه أثناء قدوم السيارة الميكروباص والذي تحمل رقم “1738 ي.د” والتي كانت بدورها قادمة من محافظة أسيوط وتتجه إلى محافظة القاهرة، وقع هذا التصادم من الخلف حيث تم الاصطدام بسيارة نقل بمقطورة وكانت تحمل رقم “4939 ي.ث.ج”، وكان السبب وراء هذا الحادث هو نتيجة السرعة.