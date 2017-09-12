“الامتحان” للمرحلة الاعدادية يضع علم إسرائيل على خريطة العالم

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قام أحد الكتب الخارجية للصف الثاني من مرحلة التعليم الإعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية وهو كتاب “الامتحان” بوضع علم إسرائيل بدلا من علم الدولة الفلسطينية على خريطة العالم.

وتعليقا على وجود علم إسرائيل بدل من علم الدولة الفلسطينية على خريطة العالم في كتاب مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي وهو كتاب خارجي يسمى “الامتحان” صرح عالم المصريات بسام الشماع أنه أطلع على الكتاب الخارجي وبالفعل وجد في الكتاب علم إسرائيل بدلا من علم الدولة الفلسطينية في الكتاب.

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وصرح بسام الشماع أنه قام بمناقشة الدار التي نشر منها الكتاب الخارجي “الامتحان” في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني في المرحلة الإعدادية حيث تبين أنها الدار الدولية للنشر والتوزيع التي أصدرت الكتاب.

وأوضحت الدار الدولية للنشر والتوزيع أن وجود علم إسرائيل بدل من علم الدولة الفلسطينية خطأ غير مقصود وسيتم تلافيه في النسخ المقبلة من طباعة كتاب الامتحان.

وفي خطوة لوجود الحل السريع لحل هذا الخطأ الغير مقصود الذي تم إصداره في نسخة خارجية كتاب “الامتحان” لمادة الصف الثاني من مرحلة التعليم الإعدادي صرح بسام الشماع في إطار حله لهذه الخطأ حيث قام إرسال رسائل إلكترونية إلى جميع المكاتب التي يتم فيها بيع الكتاب الخارجى “الامتحان” بالقيام بحذف وتقطيع الصفحة التي تحتوي على الخريطة التي وجد بها خريطة علم إسرائيل بدل من خريطة علم الدولة الفلسطينية.

وأوضح بسام الشماع في حالة حذف وتقطيع الصفحة التي تحتوي على الخريطة الخاطئة من كتاب “الامتحان” الخارجي لن يتم التأثير على المادة التاريخية التي يعرضها الكتاب.

وفي رد الدار الدولية للنشر والتوزيع الصادر عنها كتاب المرحلة الإعدادية “الامتحان” أنه من الصعب حذف الصفحة التي تحتوي على الخريطة، حيث أنها سيتم حذف صفحتها بها معلومات تاريخية في الكتاب.

أشار بسام الشماع أنه من المهم جداَّ في المرحلة القادمة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف على طباعة الكتاب الخارجية لجميع المراحل التعليمية وتأكدها من احتواء هذه الكتب الخارجية على كافة المعلومات الصحيحة سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية العلمية لتفادي أي خطأ من الأخطاء التي تقع فيها دور النشر أثناء طباعة الكتب التعليمية.