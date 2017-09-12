تعرف علي شروط الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية وفئات التلاميذ المسموح بها وكيفية التقديم

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مع اقتراب العام الدراسي الجديد وإعلان وزارة التربية والتعليم عن دخول أكثر من 28 مدرسة علي الطراز الياباني مع بداية العام الدراسي الجديد لعام 2017/2018، هذا وقد تساءل العديد من أولياء الأمور العديد من الأسئلة المتعلقة بالمدارس اليابانية تمهيداً للتقديم أبنائهم بهذه المدارس وسوف نعرض لكم علي موقع مصر 365 العديد من الأسئلة والأجوبة التي تشغل بال الكثير من أولياء الأمور، وتسابق وزارة التربية والتعليم في مصر الزمن لدخول المدارس المصرية اليابانية الخدمة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أشارت بعض المصادر بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة قد انتهت من العديد من المقابلات الخاصة مع أكثر من مدير مدرسة للعمل كمدير مدرسة مصرية يابانية وقد شملت المقابلات، قائمة المديرين في محافظات القاهرة، والشرقية،بني سويف، الإسكندرية،أسيوط،القليوبية،السويس،أسيوط،الجيزة حيث سوف يتم افتتاح المدارس خلال الشهر الجاري كمرحلة أولي.

شروط الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية و فئات التلاميذ المسموح بهم

أهم شروط الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية ألا يقل سن الطفل في شهر أكتوبر عن أربع سنوات بالمستوى الأول أيضا، وبالنسبة للأطفال في kg1 ولا يزيد عن 5 سنوات ، ويتم قبول التلاميذ في kg2 بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 5 سنوات ولا يزيد سنهم في شهر أكتوبر عن 6 سنوات، ويتم قبول التلاميذ في الصف الأول الابتدائي وفقا لترتيب المتقدمين من الأكبر سنا في الأقل ولا يجوز الاستثناء من شرط السن نهائياً ويجب الالتزام بالمربع السكنى الخاص بولي الأمر الخاص بالطفل.

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المصروفات الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية وكيفية تسديد المصروفات

المصروفات الدراسية الخاصة بالمدرسة المصرية اليابانية من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه وسوف يتم زيادة نسبة مصروفات المدارس المصرية اليابانية بنسبة لا تقل عن 7% سنوياً، وتلتزم المدرسة بالإعلان عن المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بها قبل بداية العام الدراسي، وتقدم المدارس المصرية اليابانية الجديدة العديد من المنح الدراسية سواء كلية أو جزئية وهذا يصدر بشأنها قواعد خاصة منظمة، ويتم تحصيل مقابل الخدمات والأنشطة اليابانية واشتراك السيارة إن وجد ويتم تسديد قسط السيارة علي قسطين الأول بنسبة 75% علي أن يسدد القسط قبل بداية الدراسة.

الشروط الخاصة بولي الأمر في المدارس المصرية اليابانية ونقل التلاميذ

يوقع ولي أمر الطفل علي إقرار بالمشاركة المجتمعية لمدة 20 ساعة طوال السنة، ويسدد ولي الأمر المصروفات الخاصة بإبنه بحد أقصى 10 أيام حال إعلان قبول نجله وفي حالة تأخره يسقط حق نجله في القبول، ويذكر أنه يتم تحويل التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال في kg2 حتى الصف الثالث الابتدائي إلى المدارس المصرية اليابانية من طلاب المدارس الخاصة واللغات والمعاهد الأزهرية، ويشترط التحويل وجود اماكن شاغرة ويجب الا تخل بالكثافة المقررة في حدود قواعد السن/ بالإضافة إلى أنه يجوز نقل التلاميذ في المدارس المصرية اليابانية إلى الصفو المناظرة بمدارس المناهج العربية و الرسمية للغات إذا تم استيفائهم الشروط .