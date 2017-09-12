“الصحة” تطلق قوافل علاجية بالمجان من 8 إلى 15 سبتمبر الجاري

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيامها بإدراج العديد من القوافل الطبية في مجال الطب العلاجي حيث سيتقدم هذه القوافل الخدمات الصحية بطريقة مجانية دون الحصول على رسوم نقدية مقابل الخدمات الصحية.

وتبدأ القوافل الطب العلاجي التي تدرجها وزارة الصحة والسكان بالعمل في الفترة ما بين الثامن إلى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017، لتقوم هذه القوافل بتقديم كافة الخدمات الصحية في حوالي واحد وعشرين محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.

Advertisements

وتأتي مبادرة وزارة الصحة والسكان لإدراج القوافل الطب العلاجي في إطار تقديمها لجميع الخدمات الصحية العلاجية لكثير من القرى والمناطق النائية التي تعد محرومة من الرعاية الصحية.

وصرحت المدير العام للقوافل الطبية في وزارة الصحة والسكان الدكتورة سيدة مشرف أن جميع محافظات جمهورية مصر العربية سيتم إدراج قوافل الطب العلاجي بها وهي محافظة الوادي الجديد، والإسكندرية، وبني سويف، والشرقية، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، الوادي الجديد، وقنا، والإسماعيلية، وأسيوط، والمنوفية، وقنا، وأسوان، والدقهلية، وأسيوط، وبورسعيد، والبحيرة، والقاهرة، والجيزة، والقليوبية، والأقصر، وكفر الشيخ، والفيوم، وأوضحت أن مدة عمل القافلة الطب العلاجي ستستمر لمدة يومين.

كما أوضحت سيدة مشرف أن قوافل الطب العلاجي ستبدأ في يوم الثامن والتاسع من شهر سبتمبر الحالي في منطقة محافظة الجيزة، ومركز أبوالنمرس وبالتحديد في منطقة ترسا، ثم سيتم عمل أربع قوافل أخرى في يومي التاسع والعاشر من سبتمبر في محافظة القليوبية، ومركز شبين القناطر وبالتحديد في منطقة القلزم، كما سيتم ادراج قافلة طب علاجي أخرى في محافظة الأقصر، وقافلة طب علاجي في كفر الشيخ بمنطقة طاهر، وسيتم إدراج قافلة طب علاجي رابعة في محافظة الفيوم بمركز سنورس.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد على تنفيذ ستة من قوافل الطب العلاجي خلال يومي الثالث عشر والرابع عشر من سبتمبر في محافظة الإسماعيلية، ومحافظة دمياط، ومحافظة الوادي الجديدة، ومحافظة بني سويف، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة مرسى مطروح.

وأشار خالد مجاهد أن جميع الخدمات الطبية المقدمة في قوافل الطب العلاجي ستكون بالمجان على جميع التخصصات الطبية المدرجة ضمن القوافل بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعة.