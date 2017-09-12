“السويس” ترفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة السيول

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صرح محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد عن قيام المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية العاملة في محافظة السويس ليتم رفع حالة الاستعدادات لمواجهة أي احتمالات لحدوث سيول في المنطقة.

وأصدر محافظ السويس عدد من التكليفات والقرارات المحلية لإدارة حالة الأزمات التي فرضها على محافظة السويس ليتم وضع وقت زمني معين ليتم تأكد الجهات المعنية داخل محافظة السيول بمعاينة مخرات السيول ليتم التأكد من صلاحيتها للعمل على تطهيرها وصيانتها ليتم مواجهة أي سيول قد تقع في الفترة المقبلة.

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كما وضع اللواء أحمد محمد حامد خطة تتضمن عمل الجهات التنفيذية في محافظة السويس بوقت زمني حيث تم إدراج لجنة محلية قامت بالاطلاع على مخرات السيول بالإضافة إلى معاينة البرابخ في شهر أغسطس الماضي.

حيث أصدرت اللجنة المحلية التي تم تشكيلها لمعاينة مخرات السيول والبرابخ بعض الملاحظات ليتم بعدها مخاطبة جميع الجهات المحلية المسؤولة عنها ليتم تفادي أي ملاحظات والتأكد من كفاءة عمل المخرات.

والجدير بالذكر أنه في يوم الثلاثين من شهر أغسطس الماضي لعام 2017 عقد اجتماع في حضور جميع الجهات المسؤولة في محافظة السويس لمواجهة السيول، ليتم استعراض جميع التوصيات المقررة عن اللجنة.

كما تقرر إتاحة مهلة لجميع الجهات المسؤولة في محافظة السويس في يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي للعمل على تلافي جميع ملاحظات لجنة مخرات السيول من خلال معرفة إدارة المياه الجوفية والعاملين في مجال هندسة الري باعتبارهم الجهة المسؤولة من الناحية الفنية للاشراف على كفاءة عمل برابخ ومخرات السيول في المحافظة.

كما أشار محافظ السويس إلى ضرورة عمل حصر لكافة الإمكانيات المتاحة من حيث الناحية الفنية في محافظة السويس، وحصر جميع السيارات والمعدات وأدوات الإنقاذ والإغاثة في جميع الجهات المسؤولة عن مواجهة السيول في المحافظة.

وكلف محافظ السويس الجهات التنفيذية في المحافظة بالمرور على جميع الحدود الإدارية التابعة لمحافظة السويس، كما كلف بعقد لقاءات مع الهيئة الجغرافية للبترول، والشركات، وهيئة الري، وهيئة التنمية السياحية وإدارة المياه الجوفية في منطقة البحر الأحمر.

كما أمر محافظ السويس هيئة التنمية السياحية جميع القرى السياحية أعمال التدابير اللازمة لحماية المحافظة من السيول، كما خاطب المحافظ الهيئة الاقتصادية المسؤولة عن قناة السويس ليتم استكمال جميع إجراءات صيانة مخرات السيول في المنطقة التابعة للقناة.