انخفاض رسوم المرورو بقناة السويس بحد أقصى يصل الي 50 %

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قرار من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتخفيض الرسوم والإرشاد بنسبة تصل إلى 50 في الميه لتسهيل وتنشيط الحركة الملاحية بميناء قناة السويس، ومن ثم فإن السفينة التي تحتوي على عدد حاويات 201 تحصل على نسبة انخفاض 3.015 %.

وقد صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وانخفاض الرسوم والإرشادات في ميناء قناة السويس التابع للقانون رقم 24 لسنة 1983 الخاصة بسفن العبارات أو الحاويات الآتية من الموانئ الأجنبية متجه نحو ميناء قناة السويس بالمنطقة الاقتصادية والتي تحتوي على حاويات ترانزيت تعمل بالشحن والتفريغ، حيث تحتوي على عدد 200 حاوية أو أكثر فتزداد نسبة انخفاض الرسوم كلما ذات أعداد الحاوية .

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وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مهاب مميش أن أقل نسبة انخفاض هي 015. مضروبة في أعداد الحاوي، ومن ثم تزداد نسبة الانخفاض إلى 50 % من الرسوم والإرشادات .

وقد أوضحت المادة الثانية أن احتساب نسبة الانخفاض تتوقف على أعداد الحوايات الصادرة والواردة من ميناء قناة السويس في السفينة الواحدة ويعرض لكم موقع مصر 365 المادة الثالثة التي تنص على “تخفض كل الرسوم والإرشاد المقرر في القانون رقم 24 لسنة 1983، السفن الناقلة للحاويات أو العبارات التي تعمل على نقل حاويات الترانزيت بين موانئ أنحاء جمهورية مصر العربية بنفس النسب السابقة.

وذلك حسب ما فسره رئيس مجلس الإدارة، أن عدد الحاويات ترانزيت على أساسها نسب التخفيض في البند السابق، ويفسر أيضاً عدد الحاويات الترانزيت المنقولة من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ الميناء الثاني في السفينة الواحدة “.

وقد أصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس قرار بمنح هذه التخفيضات بناءا على ترخيص تصدر من محطة تداول الحاويات أو العبارات الخاصة بالهيئة وذلك ما تنص عليه المادة الرابعة من قرار قانون رقم رقم 24 لسنة 1983.

وقد بين هذا الجدول الأتي :

إجمالي عدد الحاوية 200 لا تحصل على نسب انخفاض السفينة التي تحتوي على عدد حاويات 201 تحصل على نسبة انخفاض 3.015 % (مضروبة في عدد الحاويات). السفينة التي تحتوي على عدد حاويات 500 تحصل على نسبة انخفاض 7.5 % السفينة التي تحتوي على عدد حاويات 1000 تحصل على نسبة انخفاض 15 % . السفينة التي تحتوي على عدد حاويات 2000 تحصل على نسبة انخفاض 30 % . السفينة التي تحتوي على عدد حاويات 3000 تحصل على نسبة انخفاض 45 %. السفن التي تحتوي على عدد حاويات 4000 و 5000 فأكثر تحصل على نسبة 50 في الميه .

وقد صدر تصريح من اللواء محفوظ طه والذي يعتبر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مهاب مميش أن نسبة أرباح ميناء السويس وحركته مرورها ارتفعت بالنسبة للسنة الماضية .