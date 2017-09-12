“القابضة لمياه الشرب” تعلن عن خطتها لزيادة المياه في محافظة الجيزة

Advertisements

تعد محافظة الجيزة من المحافظات الكبرى في جمهورية مصر العربية حيث تضمن العديد من المراكز والقرى والأحياء مع وجود مدن ومناطق راقية ومناطق أخرى ريفية والعديد من المناطق العشوائية لذا يزيد الطلب على المياه مما يؤدي إلى مشاكل في إمدادات المياه لتخدم كافة القاطنين في المحافظة

صرحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن خطتها لزيادة كمية المياه في منطقة محافظة الجيزة، ليتم زيادة كمية المياه بكمية تصل إلى حوالي ثلاثمائة ألف متر مكعب في اليوم.

Advertisements

وصرح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان عن قيام الشركة بإدراج خطة تهدف إلى زيادة كمية المياه التي تعمل الشركة على توفيرها لخدمة سكان منطقة محافظة الجيزة.

وأشار المهندس ممدوح رسلان عن هدف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لزيادة كمية المياه في محافظة الجيزة لتصل إلى ثلاثمائة ألف متر مكعب على مدار اليوم الواحد لتعمل على زيادة كمية المياه في المحافظة بصورة تخدم العدد الكبير الذي يقطن هذا المحافظة.

وأوضح ممدوح رسلان أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قامت بوضع خطة ليتم توفير كمية من المياه تصل إلى ثلاثمائة ألف متر مكعب بصورة يومية من خلال توسعات سيتم إجراؤها في محطة مياه جزيرة الذهب، ومحطة مياه إمبابة.

وأعلن المهندس ممدوح رسلان أن قيام الشركة بعمل هذه التوسعات في محطتي جزيرة الذهب ومياه منطقة إمبابة حيث تساهم بشكل كبير في حل مشكلة سكان محافظة الجيزة الذين يعانون من نقص شديد في إمدادات المياه بصورة يومية.

وأشار ممدوح رسلان أن محافظة الجيزة تعاني من مشكلات نقص المياه ليس في المحافظة بأكلها وإنما في مناطق منها، حيث أدت زيادة المباني في محافظة الجيزة التي تم إقامتها بطريقة عشوائية وبشكل غير منظم تؤدي إلى زيادة استهلاك المياه في محافظة الجيزة مما أدى إلى معاناة بعض المناطق في المحافظة من مشكلات نقص المياه.

والجدير بالذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تم إنشائها في عام 2004 بقرار صادر من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وهو “الرئيس محمد حسني مبارك” ليصدر قرار سنة 2004 برقم 135، ليتم إنشاء الشركة لتقوم بعملية تنقية وتحلية وإنتاج وتوزيع وإدارة قطاع مياه الشرب والمياه المعالجة ليتم التخلص بشكل آمن من مياه الصرف الصحي.