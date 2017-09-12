شريف اسماعيل يمنح وزارة النقل التمويل اللازم لاستيراد قطع غيار للجرارات

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قام رئيس مجلس الوزراء “شريف إسماعيل” خلال البيان الذي أصدره بالتأكيد على ضرورة توفير التمويل والإمكانات اللازمة لمشروعات السكك الحديدية، و التي قد أعلنت وزارة النقل عن البدء فيها خلال الفترة الأخيرة وجاء هذا بهدف إحداث المزيد من أعمال التطوير في السكك الحديدية.

الجدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء قد جاء خلال اطلاعه على خطط التطوير التي أعدتها وزارة النقل والتي عرضها هشام عرفات على رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم.

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وأكمل رئيس الوزراء خلال التوجيهات التي قام بها بضرورة القيام بتوفير التمويل اللازم لوزارة النقل وذلك من أجل إتمام عملية استيراد قطع غيار الجرارات من الخارج، هذا بعد أن أصبحت الجرارات قديمة وغير مناسبة للاستمرار في العمل.

كما وشمل الاجتماع أيضا مناقشة السيد رئيس الوزراء للمستجدات الأخيرة التي تتعلق بتطوير قطاع البترول، وذلك من خلال النقاش الذي دار بينه وبين وزير البترول، المهندس “طارق الملا”، وشملت خطط التطوير القيام بالسعي من أجل الاستفادة من جميع الإمكانيات التي تتمتع بها البلاد لتطوير هذا القطاع.

ويأتي هذا في ظل سعي الوزارة لتوفير كافة الاحتياجات التي يتطلع إليها السوق المصري خلال الفترة الحالية، هذا بجانب الاطلاع على التطورات الأخيرة التي طرأت على الحقل الذي تم اكتشافه خلال الفترة الأخيرة.

والمدى الذي وصلت إليه وزارة البترول فيما يتعلق بالجداول الزمنية التي وضعتها لتشمل خطط الإنتاج من هذا المشروع، وخطة القيام بتوفير ما يحتاجه السوق من منتجات بترولية خلال الفترة القادمة في ظل اقتراب فصل الشتاء.

جاء هذا خلال الاجتماع الذي قام به رئيس مجلس الوزراء مع الوزارتين والذي قام من خلاله بالاطلاع على كافة المستجدات في جميع الوزارات، ومتابعة خطط التطوير التي أعدتها الوزارات و بدأت في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.

هذا بجانب تكلفة تلك المشروعات و السماح بتوفيرها للانتهاء منها في أسرع وقت، والاطلاع على اللوازم التي يتطلع إليها السوق خلال الفترة القادمة خاصة مع إقتراب فصل الشتاء وكيفية توفير جميع احتياجات المواطنين في البلاد من قبل الوزارات و أعمال التطوير.

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