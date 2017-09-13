الرقابة الإدارية تداهم مقار المدن الجامعية قبل بدء الدراسة

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تنظم هيئة الرقابة الإدارية حملة موسعة للمرور علي المدن الجامعية في القاهرة والمحافظات بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالهيئة خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وتأتي هذه الحملة ضمن إطار التأكد من توفر الخدمات المقدم للطلاب بالجامعات في جمهورية مصر العربية مع ضمان إقرار كل النظام في تلك المدن.

هذا وتنطلق الحملة الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية يوم الثلاثاء بأربعة حملات علي جامعات القاهرة، وجامعة عين شمس،وجامعة الأزهر، بالإضافة إلى جامعة حلوان، ويذكر أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء”محمد عرفان” قد قام بتنفيذ استراتيجية متكاملة للرقابة علي الخدمات مع التنسيق مع رئاسة الجمهورية في الرقابة علي الهيئات، وشملت حملات الرقابة الادارية علي مقار المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة في محافظتي الجيزة والقاهرة بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية، وتنطلق في القاهرة أكثر من 17 حملة بالقاهرة والجيزة للتفتيش علي المشروعات الصغيرة والتأكد من وجود تلك المشروعات علي أرض الواقع والتأكد من سير العمل بها بشكل جيد ومتابعة الأموال التي ضختها الدولة في تلك المشاريع، ورفع التقرير إلى غرفة عمليات إدارة المتابعة الميدانية بنتائج جميع الحملات في جميع المحافظات ويتم بعد ذلك رفعها إلى القيادات تمهيدا لعرضها علي رئيس الرقابة.

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هذا وتدشن هيئة الرقابة الإدارية ضمن الإدارة الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة علي شركات السياحة في القاهرة والجيزة وقد ضمت حملة الرقابة الإدارية عشرة ضباط موزعين علي أكثر من منطقة بأنحاء محافظتي الجيزة والقاهرة للتفتيش المفاجئ علي الشركات الخاصة بالسياحة ومتابعة العمل بها، ويأتي ذلك ضمن حملة هيئة الرقابة الإدارية لضبط الأداء علي الخدمات التي تقدمها شركات السياحة ومراجعة التراخيص الخاصة بكل شركة، كما نظمت الرقابة الإدارية حملة ميدانية موسعة علي المجازر في القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة، وقد وجهت إدارة المتابعة الإدارية حملة مرور ميداني علي المجازر في القاهرة والجيزة والعديد من المحافظات المختلفة، وقد شملت الحملة وجود مندوبين من الطب البيطري والهيئات الأخرى وقام القائمون علي الحالة بمراجعة سير العمل في المجازر والتأكد من سلامة الذبائح والاطمئنان علي سلامة اللحوم قبل توزيعها وبيعها للمواطنين.