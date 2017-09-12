وزارة الكهرباء تعلن عن أحدث الوظائف الخالية بداخلها

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خرجت بعض التصريحات الخاصة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال اليوم والمعلنة عن أحدث الوظائف الخالية داخل الوزارة حيث جاء أن الوزارة تعلن عن حاجتها في الفترة الحالية من أجل شغل الوظائف الخالية الموجودة في الفترة الحالية في عدد من القطاعات المختلفة داخل الوزارة.

ورد أن وزارة الكهرباء قد أعلنت عن حاجتها بشكل رسمي إلى تعيين دماء جديدة بداخلها من أجل شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتوعية والإعلام بين صفوف إدارتها، وعلى هذا قد أعلنت الوزارة الشروط الواجب توافرها في هذه الوظيفة من أجل أن يتم قبول المتقدم فى تلك الوظيفة.

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اشترطت وزارة الكهرباء أن يكون المتقدم من أجل شغل هذه الوظيفة أن يكون حاصل علي مؤهل مناسب، بالإضافة إلى أن يكون لديه القدرة على القيادة بالإضافة إلى التوجيه، كما اشترطت الوزارة فى هذه الوظيفة أن يكون قد اجتاز الدورات التدريبية اللازمة، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، كما أعلنت أن يكون المتقدم قد يكون قد أجاد التعامل بشكل جيد مع الحاسب الآلي، وقد أكدت الوزارة أن يجب أن يكون الراغب في التعيين فى هذه الوظيفة أن يكون قد قضى مدة بينية بلغ مقدارها على الأقل عامين وذلك بالنسبة إلى وجوده في وظيفة تعد من الدرجة الأدنى.

من جهة أخرى قد أعلنت الوزارة عن حاجتها الرسمية إلى من تنطبق عليه الشروط اللازمة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن بحيث يكون حاصل علي مؤهل عالي مناسب، وأن يكون ايضًا لديه القدرة على القيادة والتوجيه، وأن يكون قد اجتاز فى الفترة الماضية الدورات التدريبية المقررة، كما ورد أنه يجب أن يكون قد قضى حوالي عامين على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى من هذه الوظيفة مباشرة.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء قد أتاحت الوظيفة للأفراد من الجنسين، وأن فترة التقدم لهذه الوظيفة سوف تصل إلى 30 يومًا وذلك من خلال تاريخ نشر الإعلان، وسوف يستمر القبول بهذه الطلبات من قبل السادة المتقدمين حتى يوم 27 سبتمبر 2017.