تفاصيل قرار مهاب مميش بتخفيض رسوم المرور بقناة السويس بحد أقصى 50%

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ننشر تفاصيل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق “مهاب مميش”، بخصوص تقليل رسوم الميناء والرسو والإرشاد المحددة من خلال القانون رقم 24 لعام 1983 للعبارات أو لسفن الحاويات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى موانئ الموجودة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتداول حاويات ترانزيت، تفريغ وشحن والتي يبلغ عددها أكثر من 200 حاوية بنسبة تخفيض”0.015 مضروبة فى عدد الحاويات”، بحاجز أقصاه 50%.

يتم احتساب عدد الحاويات الترانزيت طبقا للمادة الثانية بالقرار المعلن بالجريدة الرسمية بناءا على نسبة التخفيض، مع الأخذ فى الاعتبار أنها تتضمن عى اجمالى عدد الحاويات الترانزيت الصادرة والواردة على السفينة خلال الرحلة الواحدة.

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أما وفقا المادة الثالثة من القرار تقليل رسوم الميناء والإرشاد والرسو الذى تم اتخاذها فى القانون رقم 24 لعام 1983، للسفن المصرية التى تنقل العبارات أو حاويات التى تعمل على نقل حاويات الترانزيت بين موانئ داخلية بجمهورية مصر العربية مع مراعاة النسب المقررة، والمقصود بعدد الحاويات الترانزيت التى يتحدد على أساسها نسب التخفيض المذكورة فى البند السابق، وعدد الحاويات الترانزيت التى نقلت بالفعل من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ وإلى الميناء الثاني على السفينة خلال الرحلة الواحدة.

أما طبقا للمادة الرابعة من نفس القرار، فقد تعطي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هذه التخفيضات من خلال شهادة تستخرج من محطة تداول الحاويات بالميناء التي تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم اعتماد بيانات الشهادة من التوكيل الملاحى المختص، وأن يكون موجود معها نسخة من “منافستو”السفينة، الصادر والوارد.

بناءا على النسب الاسترشادية التى تم نشرها فى جدول النسب التوضيحية التى تم إعلانها مع القرار، فإن إجمالي عدد 200 سفينة لا يستفيد من نسبة تخفيض، أما عدد 201 سفينة سوف يستفيد من نسبة تخفيض تصل إلى 3.015%، وأما عدد 500 سفينة يستفيد من نسبة التخفيض على 7.5% .

أما عدد 1000 سفينة يستفيد بنسبة 15%، وعدد 2000 سفينة يستفيد بنسبة 30%، وعدد 3000 سفينة يستفيد بنسبة تخفيض 45%، وعدد 3333 يستفيد بنسبة 50%، و عدد 4000 سفينة يستفيد بنسبة حوالي 50% وعدد 5000 سفينة يستفيد بنسبة 50% تخفيض ايضا.