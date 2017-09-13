“الأهلي المصري” يعلن عن حاجته الى خريجي تجارة وما يعادلها

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أعلن البنك الأهلي المصري عن حاجة إلى خريجي تجارة أو ما يعادلها من الشهادات الدراسية من هندسة حاسبات وحقوق وعلوم حاسب من فئة حديثي التخرج دفعات سنة 2014 إلى سنة 2017، على أن يستمر التقدم لشغل الوظيفة على الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر القادم لعام 2017.

وأوضح البنك الأهلي المصري على حاجة لشغل لخريجي كليات تجارة للعمل في المناطق التالية فروع البنك في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية، وجميع محافظات الدولة في الوجه القبلي والبحري، ومنطقة القناة ومحافظة سيناء، ومحافظة البحر الأحمر.

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كما أوضح البنك الأهلي المصري أن على الراغب في التقدم الى وظائف البنك أن يرسل جميع بياناتهم إلكترونيا على موقع البنك الأهلي المصري الإلكتروني.

كما أعلن البنك على رغبته في التقدم إلى الوظائف أخرى لحديثي التخرج من دفعة عام 2012 إلى عام 2016 على أن يكون المتقدم حاصل على تقدير مقبول، وعلى أن يكون المتقدم للوظيفة يتوفر فيه الشروط التالية أن يكون حاصل على مؤهل بكالوريوس من جامعة أو معهد عالي لمدة أربع سنوات أو أكاديمية، أن يكون التقدير العام للتخرج مقبول، ألا يزيد سن الراغب في التقدم للوظيفة عن ثمانية وعشرين سنة.

كما يشترط أن يكون المتقدم للوظيفه حامل للجنسية مصرية وكذا كلا والديه، تسجيل العنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي، كما يتم ترشيح المتقدمين للوظيفة ليتم إجراء اختبارات، حيث سيتم اخطار من وقع عليهم الاختيار من قبل البنك ليتم عمل الاختبارات من خلال إرسال رسائل قصيرة.

وأضاف البنك الأهلي المصري أن على الراغب في التقدم للوظيفة أن يتم تسجيل جميع البيانات من خلال استخدام Internet Explorer، ليتم بعدها اختيار compatibility option، كما أوضح البنك أنه في حالة تعثر التسجيل للتقدم للوظيفة بسبب الضغط على الموقع يتم إرسال البيانات مرة أخرى والتأكد من ملء جميع البيانات.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن فرص عمل لخريجي الدفعات حديثة التخرج من بداية عام 2012 إلى عام 2016 في جميع أنحاء الدولة بشروط التالية أن لا يزيد عمر المتقدم لشغل الوظيفة عن خمسة وثلاثين سنة، وعدم وجود أقارب العاملين في البنك من الدرجة الثالثة، والتأكد من صحة عنوان السكن.

وصرح البنك الأهلي المصري أن الوظائف المتاحة فيه في الفترة الحالية بالإضافة إلى حاجة إلى خريجي تجارة وأخرين لخدمة العملاء وموظفي تلر، بالإضافة إلى حاجته إلى وظائف أخرى على أن يكون المتقدم لها حاصل على تقدير عام مقبول، وكذلك يوجد وظائف للحاصلين على ليسانس حقوق.